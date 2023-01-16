За неделю в Бурятии произошло 37 возгораний

На одном пожаре погиб человек









За последнюю неделю, с 9 по 15 января, в Бурятии зафиксировали 37 возгораний. В итоге один человек погиб, сообщили в республиканском управлении МЧС.Зарегистрировали в республике и четыре ДТП, после которых пришлось вызывать на место сотрудников ведомства. Одна авария унесла человеческую жизнь. На воде случилось одно происшествие. В результате спасли трёх жителей республики.