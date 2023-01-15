В Бурятии два человека на автомобиле попали в снежную ловушку

Машина застряла на просёлочной дороге и заглохла





Этот инцидент произошёл вечером 14 января в Селенгинском районе – на просёлочной дороге в трёх километрах от Гусиноозёрска. Двое мужчин на автомобиле направлялись в сторону военного городка. В какой-то момент машина застряла в снежных наносах, а затем заглохла.Люди не смогли завести авто самостоятельно и обратились за помощью в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу. Прибыв на место, сотрудники БРПСС вызволили их из снежного плена и эвакуировали.Благодаря своевременной помощи спасателей мужчин доставили в населённый пункт в удовлетворительном состоянии. Оба отказались от медицинской помощи, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.