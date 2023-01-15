15 января

14 января

13 января

Популярное

В Бурятии два человека на автомобиле попали в снежную ловушку

В Бурятии два человека на автомобиле попали в снежную ловушку
Происшествия,  Фото:Агентство ГО и ЧС
Машина застряла на просёлочной дороге и заглохла

Этот инцидент произошёл вечером 14 января в Селенгинском районе – на просёлочной дороге в трёх километрах от Гусиноозёрска. Двое мужчин на автомобиле направлялись в сторону военного городка. В какой-то момент машина застряла в снежных наносах, а затем заглохла.

Люди не смогли завести авто самостоятельно и обратились за помощью в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу. Прибыв на место, сотрудники БРПСС вызволили их из снежного плена и эвакуировали.

Благодаря своевременной помощи спасателей мужчин доставили в населённый пункт в удовлетворительном состоянии. Оба отказались от медицинской помощи, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
спасательная операция автомобили

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

До Иркутской области докатилось монгольское землетрясение
До Иркутской области докатилось монгольское землетрясение
Происшествия, 14.01.2023
Сейсмособытие случилось во второй половине дня 
На пожаре в Бурятии погиб мужчина
На пожаре в Бурятии погиб мужчина
Происшествия, 14.01.2023
Жильцы соседнего дома не пострадали 
В Бурятии сгорел автомобиль
В Бурятии сгорел автомобиль
Происшествия, 14.01.2023
Причина происшествия выясняется
Улан-удэнец перевёл мошеннице 3,5 млн рублей
Улан-удэнец перевёл мошеннице 3,5 млн рублей
Происшествия, 14.01.2023
Мужчина желал заработать на инвестициях 
В посёлке Бурятии без воды из-за перемёрзшей трубы остались более 80 человек
В посёлке Бурятии без воды из-за перемёрзшей трубы остались более 80 человек
Происшествия, 13.01.2023
Под отключение попали два десятка жилых домов и соцобъект
В Иркутске десять человек эвакуировались из задымленного дома
В Иркутске десять человек эвакуировались из задымленного дома
Происшествия, 13.01.2023
Пожарные потушили возгорание в многоквартирном доме 
В Улан-Удэ студентка втихушку оформила микрозайм на родственницу
В Улан-Удэ студентка втихушку оформила микрозайм на родственницу
Происшествия, 13.01.2023
Женщина узнала о кредите после визита коллекторов 
Забайкальцы обчистили пустующую дачу
Забайкальцы обчистили пустующую дачу
Происшествия, 13.01.2023
Украденное воры успели продать 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^