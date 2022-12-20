20 декабря

19 декабря

Популярное

В Иркутской области поймали 19-летнего закладчика

Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Его поймали с поличным в лесу

В городе Братск полицейские в лесу задержали 19-летнего местного жителя, который оборудовал тайник с синтетическими наркотиками. Вскоре выяснилось, что закладчик ранее обустроил ещё четыре схрона.

- Во время обыска по месту жительства подозреваемого сотрудники полиции изъяли пластиковые контейнеры с производным N-метилэфедрона (a-PVP) массой более 1.2 кг, весы для фасовки, а также упаковочный материал. Братчанин пояснил, что получал товар от так называемого куратора, который посредством мессенджера сообщал его местонахождение. Расфасованную партию обвиняемый делил на мелкие части и подготавливал к последующему сбыту. Свою вину в содеянном он полностью признал, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Следователи возбудили уголовные дела о покушении на сбыт крупной партии наркотиков. Судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

наркотики

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнец стащил 30 упаковок дорогого сыра
Улан-удэнец стащил 30 упаковок дорогого сыра
Происшествия, 20.12.2022
Молодой человек выбрал из всех сортов сыра самый дорогой
В Бурятии на поле поймали четверых сборщиков конопли
В Бурятии на поле поймали четверых сборщиков конопли
Происшествия, 20.12.2022
Задержанные приехали из Забайкальского края
В Улан-Удэ подросток украл одежду, шоколадки и чипсы
В Улан-Удэ подросток украл одежду, шоколадки и чипсы
Происшествия, 20.12.2022
15-летнего юношу задержали в торговом центре
В Иркутске сняли с рейса матерившегося пассажира
В Иркутске сняли с рейса матерившегося пассажира
Происшествия, 20.12.2022
Мужчина ругался матом на членов экипажа
В Улан-Удэ девочка едва не умерла из-за передозировки лекарством
В Улан-Удэ девочка едва не умерла из-за передозировки лекарством
Происшествия, 20.12.2022
Родители давали ребёнку жаропонижающее в повышенной дозировке
В Бурятии зафиксирован рост числа ДТП
В Бурятии зафиксирован рост числа ДТП
Происшествия, 20.12.2022
Третий день подряд аварий больше, чем обычно
Свалка вблизи Байкала в Бурятии разрастается
Свалка вблизи Байкала в Бурятии разрастается
Происшествия, 20.12.2022
Площадь свалки уже превышает 2,5 тысячи квадратных метров
Забайкалец на угнанном «УАЗе» уехал в соседнее село к друзьям
Забайкалец на угнанном «УАЗе» уехал в соседнее село к друзьям
Происшествия, 19.12.2022
Угонщик «помогал» владельцу автомобиля с ремонтом 
Житель Бурятии незаконно спилил шесть лиственниц
Житель Бурятии незаконно спилил шесть лиственниц
Происшествия, 19.12.2022
Ущерб составил около 200 тысяч рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^