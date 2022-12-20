В Иркутской области поймали 19-летнего закладчика





В городе Братск полицейские в лесу задержали 19-летнего местного жителя, который оборудовал тайник с синтетическими наркотиками. Вскоре выяснилось, что закладчик ранее обустроил ещё четыре схрона.- Во время обыска по месту жительства подозреваемого сотрудники полиции изъяли пластиковые контейнеры с производным N-метилэфедрона (a-PVP) массой более 1.2 кг, весы для фасовки, а также упаковочный материал. Братчанин пояснил, что получал товар от так называемого куратора, который посредством мессенджера сообщал его местонахождение. Расфасованную партию обвиняемый делил на мелкие части и подготавливал к последующему сбыту. Свою вину в содеянном он полностью признал, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.Следователи возбудили уголовные дела о покушении на сбыт крупной партии наркотиков. Судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.