В Бурятии молодой человек ушёл из гостей с чужим телефоном

Женщина помогала соседу по дому и оставила гаджет на столе



Вечером 7 декабря в полицию в Бичурском районе Бурятии обратилась 63-летняя местная жительница с заявлением о краже телефона. Женщина рассказала, что находилась у 32-летнего соседа и помогала ему по дому. Оставив сотовый на кухонном столе, она ненадолго пошла к себе домой. Когда же вернулась, телефона на месте не было.



Воришкой оказался знакомый соседа, который зашёл к нему в гости.



- Выяснилось, что когда женщина ушла, к нему в гости пришёл приятель. Молодой человек вошёл в жилище, увидел на столе гаджет, похитил его и сразу вышел. Сотовый телефон злоумышленник сбыл в точку скупки, а вырученные деньги потратил на алкоголь и продукты питания, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Полицейские телефон изъяли и вернули хозяйке. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за имущественные преступления.

