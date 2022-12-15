Женщина помогала соседу по дому и оставила гаджет на столе
Вечером 7 декабря в полицию в Бичурском районе Бурятии обратилась 63-летняя местная жительница с заявлением о краже телефона. Женщина рассказала, что находилась у 32-летнего соседа и помогала ему по дому. Оставив сотовый на кухонном столе, она ненадолго пошла к себе домой. Когда же вернулась, телефона на месте не было.
Воришкой оказался знакомый соседа, который зашёл к нему в гости.
- Выяснилось, что когда женщина ушла, к нему в гости пришёл приятель. Молодой человек вошёл в жилище, увидел на столе гаджет, похитил его и сразу вышел. Сотовый телефон злоумышленник сбыл в точку скупки, а вырученные деньги потратил на алкоголь и продукты питания, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Полицейские телефон изъяли и вернули хозяйке. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за имущественные преступления.
В Бурятии молодой человек ушёл из гостей с чужим телефоном
Происшествия, Фото:
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