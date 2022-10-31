В Иркутске водители в ДТП снесли два столба





В 9 часов утра 30 октября на объездной дороге Первомайский - Университетский в Иркутске 38-летний водитель «Тойота Марк 2 Коалис» не справился с управлением и врезался в столб. В результате дорожного происшествия водитель и пассажир иномарки получили травмы различной степени тяжести и доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.Предварительно установлено, что на момент аварии водитель был трезв.Двумя часами позже на улице Зои Космодемьянской в селе Смоленщина, 52-летний мужчина управляя автомобилем «Кио Рио», не справился с управлением и совершил наезд на столб, после чего световая опора упала на проезжую часть. В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал.У водителя седана состояние алкогольного опьянения не установлено.В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают причины происшествий, сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.