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В Иркутске водители в ДТП снесли два столба

В Иркутске водители в ДТП снесли два столба
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Иркутска
В одном из дорожных происшествий пострадали два человека

В 9 часов утра 30 октября на объездной дороге Первомайский - Университетский в Иркутске 38-летний водитель «Тойота Марк 2 Коалис» не справился с управлением и врезался в столб. В результате дорожного происшествия водитель и пассажир иномарки получили травмы различной степени тяжести и доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Предварительно установлено, что на момент аварии водитель был трезв.

Двумя часами позже на улице Зои Космодемьянской в селе Смоленщина, 52-летний мужчина управляя автомобилем «Кио Рио», не справился с управлением и совершил наезд на столб, после чего световая опора упала на проезжую часть. В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал.

У водителя седана состояние алкогольного опьянения не установлено.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают причины происшествий, сообщили в Госавтоинспекции Иркутска. 

ДТП Иркутск

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