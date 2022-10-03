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В Бурятии в перевернувшейся «Тойоте» погиб водитель

В Бурятии в перевернувшейся «Тойоте» погиб водитель
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Мужчина скончался на месте

В Бурятии произошло очередное смертельное ДТП. Всё случилось в воскресенье, 2 октября, в Кяхтинском районе.

Около 23.30 часов на автодороге Хоронхой – Усть-Кяхта – Большой Луг автомобиль «Тойота Королла» съехал с дороги и перевернулся. Машиной управлял 51-летний мужчина.

- В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельное ДТП в республике было зарегистрировано 26 сентября: в Мухошибирском районе на федеральной трассе водитель «Мазды» насмерть сбил женщину-пешехода.

25 сентября в Прибайкальском районе погибла женщина, лежащая на проезжей части. 24 сентября в Кижингинском районе погиб 38-летний мужчина, перевернувшийся на «Сузуки Эскудо».

22 сентября произошло два трагических происшествия. В Еравнинском районе погибла 44-летняя женщина, ехавшая на велосипеде – её насмерть сбил микроавтобус «Фиат Дукато». В Кижингинском районе погиб 47-летний водитель «Истаны».

20 сентября в Баунтовском районе водитель «Тойоты Ипсум» скончался, столкнувшись с «Тойотой Лэнд Крузер». Также 20 сентября в Прибайкальском районе легковушку «Тойота Калдина» раздавило в столкновении с фурой, машина превратилась в груду металла. Водитель погиб на месте.

18 сентября в Кабанском районе «Форд Фокус» на трассе насмерть сбил 61-летнего пешехода. 14 сентября также в Кабанском районе на федеральной трассе «Байкал» столкнулись Honda CR-V и Toyota Land Cruiser 200. Автомобили сильно смяло, один из них фактически превратился в груду металла. Погиб пожилой водитель кроссовера.

13 сентября в Кяхтинском районе 49-летний водитель автомобиля Toyota Harrier погиб, врезавшись в двух коров.

ДТП смерть

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