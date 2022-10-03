Мужчина скончался на месте
В Бурятии произошло очередное смертельное ДТП. Всё случилось в воскресенье, 2 октября, в Кяхтинском районе.
Около 23.30 часов на автодороге Хоронхой – Усть-Кяхта – Большой Луг автомобиль «Тойота Королла» съехал с дороги и перевернулся. Машиной управлял 51-летний мужчина.
- В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельное ДТП в республике было зарегистрировано 26 сентября: в Мухошибирском районе на федеральной трассе водитель «Мазды» насмерть сбил женщину-пешехода.
25 сентября в Прибайкальском районе погибла женщина, лежащая на проезжей части. 24 сентября в Кижингинском районе погиб 38-летний мужчина, перевернувшийся на «Сузуки Эскудо».
22 сентября произошло два трагических происшествия. В Еравнинском районе погибла 44-летняя женщина, ехавшая на велосипеде – её насмерть сбил микроавтобус «Фиат Дукато». В Кижингинском районе погиб 47-летний водитель «Истаны».
20 сентября в Баунтовском районе водитель «Тойоты Ипсум» скончался, столкнувшись с «Тойотой Лэнд Крузер». Также 20 сентября в Прибайкальском районе легковушку «Тойота Калдина» раздавило в столкновении с фурой, машина превратилась в груду металла. Водитель погиб на месте.
18 сентября в Кабанском районе «Форд Фокус» на трассе насмерть сбил 61-летнего пешехода. 14 сентября также в Кабанском районе на федеральной трассе «Байкал» столкнулись Honda CR-V и Toyota Land Cruiser 200. Автомобили сильно смяло, один из них фактически превратился в груду металла. Погиб пожилой водитель кроссовера.
13 сентября в Кяхтинском районе 49-летний водитель автомобиля Toyota Harrier погиб, врезавшись в двух коров.
В Бурятии в перевернувшейся «Тойоте» погиб водитель
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ревнивец расправился с мужчиной двумя ударами ножа
Работника насмерть завалило грунтом
Квартира сгорела полностью
Мужчина скончался на месте
Один пострадавший был госпитализирован
Проводится доследственная проверка
Дорожные полицейские призывают воздержаться от поездок
Происшествия, 02.10.2022
Погиб 26-летний пассажир Toyota Gaia
Происшествия, 02.10.2022
Столкнулись отечественный автомобиль и Nissan Bluebird
В кинотеатре прошло пожарно-тактическое учение
Мужчина рассчитался в магазинах найденной банковской картой
По поручению председателя СК России следователи выясняют обстоятельства применения насилия в отношении мужчины
Авария случилась в тёмное время суток
Несчастный случай произошёл в Баргузинском районе
Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения к трезвому поведению на дороге