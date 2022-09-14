14 сентября

13 сентября

Популярное

В Бурятии водитель погиб, врезавшись в двух коров

В Бурятии водитель погиб, врезавшись в двух коров
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Мужчина скончался в больнице

Поздним вечером 13 сентября в Кяхтинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. 49-летний водитель автомобиля Toyota Harrier погиб, врезавшись в двух коров.

- Около 23.20 часов водитель Toyota Harrier, следуя по автодороге Улан-Удэ – Кяхта, в 500 метрах от города Кяхта совершил наезд на двух коров. В результате ДТП водитель с тяжёлыми травмами был госпитализирован в медицинское учреждение, где скончался, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

У 39-летнего пассажира диагностированы ушибы и рвано-ушибленные раны. От госпитализации он отказался.


С начала года на дорогах республики зарегистрировано 123 ДТП, связанных с наездами на животных, в том числе 14 происшествий с пострадавшими людьми. В результате таких ДТП два человека погибли, 14 получили травмы.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельное ДТП в республике было зафиксировано 10 сентября – в Еравнинском районе погиб 40-летний водитель, опрокинувший свой автомобиль. Машина фактически превратилась в груду металла.

7 сентября в Хоринском районе погиб водитель опрокинувшейся «Тойоты Калдина».

4 сентября погибли два человека. В Сотниково скончался 21-летний парень, сбитый на «зебре». В Бичурском районе погиб пассажир кроссовера, которым управлял пьяный водитель.

2 сентября также было две смертельных автоаварии. В Тарбагатайском районе погиб 29-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21099». Ранним утром в центре Улан-Удэ 20-летний пьяный водитель автомобиля Toyota RAV4 насмерть сбил женщину – уборщицу территорий.

1 сентября в Курумканском районе погиб водитель трактора, упавшего с моста в реку.

Август был признан очень аварийным месяцем – погибли 22 человека.



ДТП смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии 70-летний мужчина пытался спалить дом соседа
В Бурятии 70-летний мужчина пытался спалить дом соседа
Происшествия, 14.09.2022
На поджог пенсионер пошёл из неприязни
Утро в селе в Бурятии началось с крупного пожара
Утро в селе в Бурятии началось с крупного пожара
Происшествия, 14.09.2022
Вспыхнули крыши магазина и склада
Иркутянка украла у жителя Башкортостана 90 тысяч
Иркутянка украла у жителя Башкортостана 90 тысяч
Происшествия, 14.09.2022
Женщине грозит до шести лет лишения свободы 
В Иркутске ветер повалил тополя и оставил дома без электричества
В Иркутске ветер повалил тополя и оставил дома без электричества
Происшествия, 13.09.2022
Городские службы были переведены на усиленный режим работы
В Улан-Удэ автомобиль протаранил дорожный знак
В Улан-Удэ автомобиль протаранил дорожный знак
Происшествия, 13.09.2022
Авария произошла напротив ТРЦ People`s Park
В Бурятии застрелили сборщика кедровых шишек
В Бурятии застрелили сборщика кедровых шишек
Происшествия, 13.09.2022
Пока точно не ясно, был ли это несчастный случай или убийство
В Бурятии автомобиль рухнул на дно пересохшей реки
В Бурятии автомобиль рухнул на дно пересохшей реки
Происшествия, 13.09.2022
Водитель находился в шоковом состоянии
В Забайкалье рыбаков осудили за ловлю сетями
В Забайкалье рыбаков осудили за ловлю сетями
Происшествия, 13.09.2022
У браконьеров изъяли более 100 рыб

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^