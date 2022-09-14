В Бурятии водитель погиб, врезавшись в двух коров

Поздним вечером 13 сентября в Кяхтинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. 49-летний водитель автомобиля Toyota Harrier погиб, врезавшись в двух коров.
- Около 23.20 часов водитель Toyota Harrier, следуя по автодороге Улан-Удэ – Кяхта, в 500 метрах от города Кяхта совершил наезд на двух коров. В результате ДТП водитель с тяжёлыми травмами был госпитализирован в медицинское учреждение, где скончался, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
У 39-летнего пассажира диагностированы ушибы и рвано-ушибленные раны. От госпитализации он отказался.
С начала года на дорогах республики зарегистрировано 123 ДТП, связанных с наездами на животных, в том числе 14 происшествий с пострадавшими людьми. В результате таких ДТП два человека погибли, 14 получили травмы.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельное ДТП в республике было зафиксировано 10 сентября – в Еравнинском районе погиб 40-летний водитель, опрокинувший свой автомобиль. Машина фактически превратилась в груду металла.
7 сентября в Хоринском районе погиб водитель опрокинувшейся «Тойоты Калдина».
4 сентября погибли два человека. В Сотниково скончался 21-летний парень, сбитый на «зебре». В Бичурском районе погиб пассажир кроссовера, которым управлял пьяный водитель.
2 сентября также было две смертельных автоаварии. В Тарбагатайском районе погиб 29-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21099». Ранним утром в центре Улан-Удэ 20-летний пьяный водитель автомобиля Toyota RAV4 насмерть сбил женщину – уборщицу территорий.
1 сентября в Курумканском районе погиб водитель трактора, упавшего с моста в реку.
Август был признан очень аварийным месяцем – погибли 22 человека.