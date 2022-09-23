В Бурятии погибли велосипедистка и водитель микроавтобуса

Две смертельные автоаварии произошли накануне, 22 сентября.
Ночью в Еравнинском районе погибла 44-летняя женщина, ехавшая на велосипеде. Её насмерть сбил микроавтобус «Фиат Дукато».
- 37-летний водитель «Фиат Дукато», следуя по автодороге Улан-Удэ – Романовка – Чита, в 10 км от села Сосново-Озёрское совершил наезд на велосипедиста 1978 года рождения, двигавшуюся в попутном направлении. В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Ещё одно смертельное ДТП произошло в 18 часов в Кижингинском районе.
47-летний водитель «Истаны» в 2 км от улуса Улзыто съехал с дороги и опрокинул свой микроавтобус.
Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Установлено, что он не был пристегнут ремнём безопасности.
Как сообщал «Байкал-Daily», 20 сентября в Баунтовском районе водитель «Тойоты Ипсум» скончался, столкнувшись с «Тойотой Лэнд Крузер». Также 20 сентября в Прибайкальском районе легковушку «Тойота Калдина» раздавило в столкновении с фурой, машина превратилась в груду металла. Водитель погиб на месте.