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В Бурятии погибли велосипедистка и водитель микроавтобуса

В Бурятии погибли велосипедистка и водитель микроавтобуса
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
За сутки произошло два смертельных ДТП

Две смертельные автоаварии произошли накануне, 22 сентября.

Ночью в Еравнинском районе погибла 44-летняя женщина, ехавшая на велосипеде. Её насмерть сбил микроавтобус «Фиат Дукато».

- 37-летний водитель «Фиат Дукато», следуя по автодороге Улан-Удэ – Романовка – Чита, в 10 км от села Сосново-Озёрское совершил наезд на велосипедиста 1978 года рождения, двигавшуюся в попутном направлении. В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.


Ещё одно смертельное ДТП произошло в 18 часов в Кижингинском районе.

47-летний водитель «Истаны» в 2 км от улуса Улзыто съехал с дороги и опрокинул свой микроавтобус.

Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Установлено, что он не был пристегнут ремнём безопасности.

Как сообщал «Байкал-Daily», 20 сентября в Баунтовском районе водитель «Тойоты Ипсум» скончался, столкнувшись с «Тойотой Лэнд Крузер». Также 20 сентября в Прибайкальском районе легковушку «Тойота Калдина» раздавило в столкновении с фурой, машина превратилась в груду металла. Водитель погиб на месте.


ДТП смерть

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