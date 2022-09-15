В Бурятии установили виновника смертельного ДТП на трассе

В УГИБДД по Бурятии сообщили подробности смертельной автоаварии, произошедшей накануне, 14 сентября, в Кабанском районе. Как сообщал «Байкал-Daily», на федеральной трассе «Байкал» столкнулись кроссовер Honda CR-V и внедорожник Toyota Land Cruiser 200. Автомобили сильно смяло, один из них фактически превратился в груду металла.
Предварительно установлено, что виновником столкновения стал пожилой водитель Honda.
- Около 16.40 часов 73-летний водитель автомобиля Honda CR-V в километре от села Таракановка выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Toyota Land Cruiser под управлением 40-летнего жителя соседнего региона, - сообщили в Госавтоинспекции.
В результате ДТП пожилой водитель Honda от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель и два пассажира Land Cruiser получили травмы различной степени тяжести.