15 сентября

14 сентября

Популярное

В Бурятии установили виновника смертельного ДТП на трассе

В Бурятии установили виновника смертельного ДТП на трассе
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Погиб пожилой водитель

В УГИБДД по Бурятии сообщили подробности смертельной автоаварии, произошедшей накануне, 14 сентября, в Кабанском районе. Как сообщал «Байкал-Daily», на федеральной трассе «Байкал» столкнулись кроссовер Honda CR-V и внедорожник Toyota Land Cruiser 200. Автомобили сильно смяло, один из них фактически превратился в груду металла. 

Предварительно установлено, что виновником столкновения стал пожилой водитель Honda.

- Около 16.40 часов 73-летний водитель автомобиля Honda CR-V в километре от села Таракановка выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Toyota Land Cruiser под управлением 40-летнего жителя соседнего региона, - сообщили в Госавтоинспекции.

В результате ДТП пожилой водитель Honda от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель и два пассажира Land Cruiser получили травмы различной степени тяжести. 

ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Мошенники подделали сайт бурятского театра «Ульгэр»
Мошенники подделали сайт бурятского театра «Ульгэр»
Происшествия, 15.09.2022
Сотрудники театра призывают не покупать билеты на несуществующие спектакли
В Бурятии снизилось число интернет-преступлений
В Бурятии снизилось число интернет-преступлений
Происшествия, 15.09.2022
В то же время увеличилось количество угонов
В Бурятии в ДТП один человек погиб и трое пострадали
В Бурятии в ДТП один человек погиб и трое пострадали
Происшествия, 14.09.2022
Автоавария произошла на федеральной трассе
В Бурятии простились с погибшим на Украине 30-летним контрактником
В Бурятии простились с погибшим на Украине 30-летним контрактником
Происшествия, 14.09.2022
Антон Борисов был уроженцем Хоринского района
Редакция газеты сгорела в Бурятии
Редакция газеты сгорела в Бурятии
Происшествия, 14.09.2022
В сгоревшем здании располагался Дом быта, магазин и редакция
В Улан-Удэ предстанет перед судом убийца 17-летнего подростка
В Улан-Удэ предстанет перед судом убийца 17-летнего подростка
Происшествия, 14.09.2022
Мальчик погиб, спасая мать от пьяного отчима
В Улан-Удэ осудили отцеубийцу
В Улан-Удэ осудили отцеубийцу
Происшествия, 14.09.2022
После убийства отца мужчина напал на его друга  
В Бурятии поймали очередного ловца омуля
В Бурятии поймали очередного ловца омуля
Происшествия, 14.09.2022
Браконьер пользовался рыболовными сетями
Осуждённый за пьяную езду житель Бурятии испугался физических страданий
Осуждённый за пьяную езду житель Бурятии испугался физических страданий
Происшествия, 14.09.2022
Сторона защиты пыталась обжаловать приговор о реальном лишении свободы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^