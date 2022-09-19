Мужчина скончался на месте
Утро в воскресенье, 18 сентября, в Кабанском районе Бурятии насмерть сбили 61-летнего пешехода. Произошло это на федеральной трассе «Байкал» в шести километрах от посёлка Каменск.
- На 337 км федеральной автодороги 46-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» совершил наезд на пешехода 1961 года рождения. В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу в Иволгинском районе Бурятии произошло ДТП с тремя пострадавшими.
До этого смертельное ДТП было зарегистрировано 14 сентября также в Кабанском районе. На федеральной трассе «Байкал» столкнулись Honda CR-V и Toyota Land Cruiser 200. Автомобили сильно смяло, один из них фактически превратился в груду металла. Погиб пожилой водитель кроссовера.
Ранним утром 2 сентября ранним утром в центре Улан-Удэ 20-летний водитель автомобиля Toyota RAV4 насмерть сбил сотрудницу комбината по благоустройству – уборщицу территорий.
В Бурятии на трассе насмерть сбили пешехода
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Тело нашли в автомобиле
Мужчина скончался на месте
Автомобиль сильно смяло
Трамвайное движение оказалось перекрыто
Ещё два человека госпитализированы
Мужчина бил ребёнка об стену
Штраф выписали очередному пикетчику
Виновником массового ДТП стал водитель грузовика, везущего стройматериалы
Расправа произошла на берегу реки
Ребёнка сбил молодой водитель
ЧП произошло в пятиэтажном доме
Мужчина перевозил наркотическое растение в своём автомобиле
Мужчина собирался сдать детали на металл
Виновные пока не установлены
Деньги мужчина пропил