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В Бурятии на трассе насмерть сбили пешехода

В Бурятии на трассе насмерть сбили пешехода
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Мужчина скончался на месте

Утро в воскресенье, 18 сентября, в Кабанском районе Бурятии насмерть сбили 61-летнего пешехода. Произошло это на федеральной трассе «Байкал» в шести километрах от посёлка Каменск.

- На 337 км федеральной автодороги 46-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» совершил наезд на пешехода 1961 года рождения. В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу в Иволгинском районе Бурятии произошло ДТП с тремя пострадавшими.

До этого смертельное ДТП было зарегистрировано 14 сентября также в Кабанском районе. На федеральной трассе «Байкал» столкнулись Honda CR-V и Toyota Land Cruiser 200. Автомобили сильно смяло, один из них фактически превратился в груду металла. Погиб пожилой водитель кроссовера.

Ранним утром 2 сентября ранним утром в центре Улан-Удэ 20-летний водитель автомобиля Toyota RAV4 насмерть сбил сотрудницу комбината по благоустройству – уборщицу территорий.

ДТП смерть

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