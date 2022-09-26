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В Бурятии погибли два пешехода и водитель кроссовера

В Бурятии погибли два пешехода и водитель кроссовера
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Погибший водитель не был пристёгнут

За выходные в Бурятии произошло три смертельных ДТП, сообщили в республиканском УГИБДД.

В субботу, 24 сентября, в Кижингинском районе погиб 38-летний мужчина, управлявший кроссовером «Сузуки Эскудо». Днём водитель, следуя со стороны посёлка Хуртэй в направлении села Кулькисон, съехал с дороги и опрокинул авто.

Водитель погиб на месте происшествия. Установлено, что он не был пристёгнут ремнём безопасности.

Около 22 часов вечера в Иволгинском районе погиб 35-летний пешеход. Его насмерть сбила 34-летняя водитель автомобиля «Тойота Приус». Произошло это на 461 км трассы «Байкал» вне зоны пешеходного перехода.


В воскресенье, 25 сентября, около 6 часов утра в Прибайкальском районе автомобиль «Тойота Королла» переехала 32-летнюю женщину, лежащую на проезжей части.

Произошло это на федеральной трассе «Байкал», в километре от села Ильинка.

- В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства гибели пешехода, - сообщили в Госавтоинспекции. 


Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельные ДТП были зафиксированы 22 сентября. В Еравнинском районе погибла 44-летняя женщина, ехавшая на велосипеде – её насмерть сбил микроавтобус «Фиат Дукато». В Кижингинском районе погиб 47-летний водитель «Истаны».

ДТП смерть

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