В Бурятии погибли два пешехода и водитель кроссовера







В воскресенье, 25 сентября, около 6 часов утра в Прибайкальском районе автомобиль «Тойота Королла» переехала 32-летнюю женщину, лежащую на проезжей части.



Произошло это на федеральной трассе «Байкал», в километре от села Ильинка.



- В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства гибели пешехода, - сообщили в Госавтоинспекции.











Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельные ДТП были зафиксированы 22 сентября . В Еравнинском районе погибла 44-летняя женщина, ехавшая на велосипеде – её насмерть сбил микроавтобус «Фиат Дукато». В Кижингинском районе погиб 47-летний водитель «Истаны».

За выходные в Бурятии произошло три смертельных ДТП, сообщили в республиканском УГИБДД.В субботу, 24 сентября, в Кижингинском районе погиб 38-летний мужчина, управлявший кроссовером «Сузуки Эскудо». Днём водитель, следуя со стороны посёлка Хуртэй в направлении села Кулькисон, съехал с дороги и опрокинул авто.Водитель погиб на месте происшествия. Установлено, что он не был пристёгнут ремнём безопасности.Около 22 часов вечера в Иволгинском районе погиб 35-летний пешеход. Его насмерть сбила 34-летняя водитель автомобиля «Тойота Приус». Произошло это на 461 км трассы «Байкал» вне зоны пешеходного перехода.