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В Бурятии мужчина погиб в столкновении «Ипсума» и «Лэнд Крузера»

В Бурятии мужчина погиб в столкновении «Ипсума» и «Лэнд Крузера»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Ещё три человека получили травмы

20 сентября около девяти часов вечера в Баунтовском районе Бурятии произошло смертельное ДТП.

Предварительно установлено, что 38-летний водитель автомобиля «Тойота Ипсум», следуя по автодороге Романовка – Багдарин, выехал на полосу встречного движения. Здесь он столкнулся «Тойотой Лэнд Крузером» под управлением водителя 21-летнего водителя.

- В результате ДТП водитель автомашины «Тойота Ипсум» от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Водитель и два пассажира второго автомобиля получили травмы различной степени тяжести.

Череда смертельных аварий в республике продолжается. Как сообщал «Байкал-Daily», тем же вечером 20 сентября в Прибайкальском районе легковушку «Тойота Калдина» раздавило в столкновении с фурой, машина превратилась в груду металла. Водитель погиб на месте.

ДТП смерть

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