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В Бурятии на трассе насмерть сбили женщину

В Бурятии на трассе насмерть сбили женщину
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Женщина скончалась на месте

Накануне, 26 сентября, в Бурятии произошло смертельное ДТП. Вечером в Мухоршибирском районе на федеральной трассе «Байкал» водитель «Мазды» насмерть сбил женщину-пешехода. Погибшей был 41 года.

- 44-летний водитель автомобиля «Мазда», следуя по федеральной автодороге Иркутск – Чита, в 300 метрах от села Харашибирь вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на женщину 1981 года рождения. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельные ДТП в республике были зафиксированы в выходные, 24 и 26 сентября. В Кижингинском районе погиб 38-летний мужчина, перевернувшийся на «Сузуки Эскудо». В Иволгинском районе «Тойота Приус» насмерть сбила мужчину. В Прибайкальском районе погибла женщина, лежащая на проезжей части.

22 сентября произошло два трагических происшествия. В Еравнинском районе погибла 44-летняя женщина, ехавшая на велосипеде – её насмерть сбил микроавтобус «Фиат Дукато». В Кижингинском районе погиб 47-летний водитель «Истаны».

20 сентября в Баунтовском районе водитель «Тойоты Ипсум» скончался, столкнувшись с «Тойотой Лэнд Крузер». Также 20 сентября в Прибайкальском районе легковушку «Тойота Калдина» раздавило в столкновении с фурой, машина превратилась в груду металла. Водитель погиб на месте.

18 сентября в Кабанском районе «Форд Фокус» на трассе насмерть сбил 61-летнего пешехода.





ДТП смерть

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