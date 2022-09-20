В Бурятии мотоциклист перевернулся на «Урале»

У пострадавшего водителя нет прав
Сегодня ночью в селе Гусиное озеро Селенгинского района Бурятии произошло ДТП с 34-летним мотоциклистом. Двигаясь по улице Кооперативная, он не справился с управлением и совершил опрокидывание, сообщает «Селенга-инфо».
Выяснилось, что водитель «Урала» не имеет водительских прав.
В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» подтвердили информацию. Оказалось, что также на мотоцикле мужчины не было государственного номера.
- В результате ДТП мужчина с травмами госпитализирован в Гусиноозёрскую центральную районную больницу, - сообщили в Госавтоинспекции.
У пострадавшего водителя нет прав
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