В Бурятии мотоциклист перевернулся на «Урале»





Сегодня ночью в селе Гусиное озеро Селенгинского района Бурятии произошло ДТП с 34-летним мотоциклистом. Двигаясь по улице Кооперативная, он не справился с управлением и совершил опрокидывание, сообщает «Селенга-инфо».Выяснилось, что водитель «Урала» не имеет водительских прав.В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» подтвердили информацию. Оказалось, что также на мотоцикле мужчины не было государственного номера.- В результате ДТП мужчина с травмами госпитализирован в Гусиноозёрскую центральную районную больницу, - сообщили в Госавтоинспекции.