В Иркутской области шестерых судебных приставов будут судить за хищение 1 млн

Они выплачивали завышенную премию своим сотрудникам, потом забирали деньги себе



В Иркутской области шесть судебных приставов предстанут перед судом за мошенничество в крупном размере. Они обвиняются в хищении более одного миллиона рублей.



Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ.



- По версии следствия, в период с декабря 2019 по сентябрь 2020 года два замруководителя управления ФССП и четыре начальника отделов, используя своё судебное положение, незаконно выплачивали завышенные премии своим сотрудникам. После чего забирали эти деньги себе и тратили по своему усмотрению. Всего они похитили более 1,1 млн рублей, - сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Иркутской области.



Уголовное дело отправлено в Кировский районный суд для рассмотрения, по существу.



