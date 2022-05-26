Они выплачивали завышенную премию своим сотрудникам, потом забирали деньги себе
В Иркутской области шесть судебных приставов предстанут перед судом за мошенничество в крупном размере. Они обвиняются в хищении более одного миллиона рублей.
Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ.
- По версии следствия, в период с декабря 2019 по сентябрь 2020 года два замруководителя управления ФССП и четыре начальника отделов, используя своё судебное положение, незаконно выплачивали завышенные премии своим сотрудникам. После чего забирали эти деньги себе и тратили по своему усмотрению. Всего они похитили более 1,1 млн рублей, - сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Иркутской области.
Уголовное дело отправлено в Кировский районный суд для рассмотрения, по существу.
В Иркутской области шестерых судебных приставов будут судить за хищение 1 млн
Происшествия, Фото:
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