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В Иркутской области шестерых судебных приставов будут судить за хищение 1 млн

В Иркутской области шестерых судебных приставов будут судить за хищение 1 млн
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Они выплачивали завышенную премию своим сотрудникам, потом забирали деньги себе

В Иркутской области шесть судебных приставов предстанут перед судом за мошенничество в крупном размере. Они обвиняются в хищении более одного миллиона рублей.

Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ.

- По версии следствия, в период с декабря 2019 по сентябрь 2020 года два замруководителя управления ФССП и четыре начальника отделов, используя своё судебное положение, незаконно выплачивали завышенные премии своим сотрудникам. После чего забирали эти деньги себе и тратили по своему усмотрению. Всего они похитили более 1,1 млн рублей, - сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Иркутской области.

Уголовное дело отправлено в Кировский районный суд для рассмотрения, по существу.

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