В Бурятии спасли от огня два дома

Вчера в районах Бурятии едва не сгорели два дома



9 января дом загорелся в селе Белоозёрск Джидинского района. На момент прибытия пожарных строение было задымлено.



- На ликвидацию открытого горения потребовалось четыре минуты. В результате пожара огнём повреждена стена веранды на площади 4 кв.м. Распространения огня и уничтожения дома не допущено, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Вероятной причиной пожара названо нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.



В этот же день дом горел в селе Новокижингинск. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 1,5 кв. м.



Предположительно, причиной произошедшего послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.



На обоих пожарах нет пострадавших.

