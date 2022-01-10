Вчера в районах Бурятии едва не сгорели два дома
9 января дом загорелся в селе Белоозёрск Джидинского района. На момент прибытия пожарных строение было задымлено.
- На ликвидацию открытого горения потребовалось четыре минуты. В результате пожара огнём повреждена стена веранды на площади 4 кв.м. Распространения огня и уничтожения дома не допущено, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Вероятной причиной пожара названо нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.
В этот же день дом горел в селе Новокижингинск. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 1,5 кв. м.
Предположительно, причиной произошедшего послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.
На обоих пожарах нет пострадавших.
В Бурятии спасли от огня два дома
Происшествия, Фото:
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