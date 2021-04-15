 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 апреля

14 апреля

Популярное

В Бурятии сжигание травы привело к лесным пожарам

В Бурятии сжигание травы привело к лесным пожарам
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Тушение осложнялось порывистым ветром

Вчера, 14 апреля, в Заиграевском и Кижингинском районах Бурятии были обнаружены два лесных пожара. Причиной пожаров стали сельхозпалы – умышленные отжиги сухой травы.

- На тушении работало 37 человек из числа лесной охраны. Задействовано 11 единиц лесопожарной техники. Тушение осложнялось порывистым ветром. Общая площадь, пройденная огнём, составила 35,7 га, - сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.

Вечером лесные пожары были ликвидированы.



На утро 15 апреля новых очагов возгорания в лесах Бурятии не обнаружено.

Всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 11 лесных пожаров на общей площади около 93 га. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 66 лесных пожаров на общей площади 3 тысячи га.

Лесники Бурятии напоминают: палы сухой травы запрещены. Сельхозпалы – одна из основных причин весенних пожаров. Такие пожары считаются сложными для тушения, поскольку огонь идёт широким фронтом. Огонь может перекинуться не только на лес, могут пострадать посёлки, и даже люди.

Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны – (3012) 20-44-44.
лесные пожары
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Житель Бурятии бил топором мужчину и женщину
Житель Бурятии бил топором мужчину и женщину
Происшествия, 14.04.2021
Мужчина успокоился только, когда его жертвы перестали шевелиться
Житель Бурятии, пытавшийся убить мужчину, не смог обжаловать приговор
Житель Бурятии, пытавшийся убить мужчину, не смог обжаловать приговор
Происшествия, 14.04.2021
Мужчина заявил, что у него не было умысла на убийство  
В Бурятии автоворы доставляют водителям неприятности
В Бурятии автоворы доставляют водителям неприятности
Происшествия, 14.04.2021
Преступники крадут запчасти прямо на улице
«Очень испугалась и плакала»: В Бурятии собаки напали на девочку
«Очень испугалась и плакала»: В Бурятии собаки напали на девочку
Происшествия, 14.04.2021
Девочка, на которую напали собаки, от шока не могла сказать своё имя
В Бурятии поймали беглеца из федерального розыска
В Бурятии поймали беглеца из федерального розыска
Происшествия, 14.04.2021
В Бурятии скрылся житель Иркутской области
Улан-удэнец надолго сядет за убийство пенсионерки
Улан-удэнец надолго сядет за убийство пенсионерки
Происшествия, 14.04.2021
Мужчина расправился с 74-летней пенсионеркой, которая, ни о чём не подозревая, заходила к себе в ограду
В Забайкалье за виновника смертельного ДТП вступилась прокуратура
В Забайкалье за виновника смертельного ДТП вступилась прокуратура
Происшествия, 14.04.2021
Краснокаменская межрайонная прокуратура оспорила приговор суда по делу о смертельном ДТП
В Бурятии водитель «Тойоты» пострадал из-за водителя «Лады»
В Бурятии водитель «Тойоты» пострадал из-за водителя «Лады»
Происшествия, 14.04.2021
Автомобилист не уступил дорогу машине, хотя должен был
Улан-удэнка силой сняла серьги с женщины
Улан-удэнка силой сняла серьги с женщины
Происшествия, 14.04.2021
Одну серёжку грабительница быстро потеряла
Улан-удэнец нашёл банковскую карту и сделал 25 покупок
Улан-удэнец нашёл банковскую карту и сделал 25 покупок
Происшествия, 14.04.2021
Вора нашли, несмотря на то, что он выбросил карту
В Улан-Удэ пьяный водитель насмерть сбил женщину
В Улан-Удэ пьяный водитель насмерть сбил женщину
Происшествия, 14.04.2021
У пьяного мужчины также нет водительских прав
В Бурятии выгорел подъезд нежилого дома
В Бурятии выгорел подъезд нежилого дома
Происшествия, 14.04.2021
Крупный пожар произошёл ночью
В Бурятии пожар повредил свыше ста могил
В Бурятии пожар повредил свыше ста могил
Происшествия, 14.04.2021
В республике продолжают гореть кладбища

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^