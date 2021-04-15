В Бурятии сжигание травы привело к лесным пожарам





Вчера, 14 апреля, в Заиграевском и Кижингинском районах Бурятии были обнаружены два лесных пожара. Причиной пожаров стали сельхозпалы – умышленные отжиги сухой травы.- На тушении работало 37 человек из числа лесной охраны. Задействовано 11 единиц лесопожарной техники. Тушение осложнялось порывистым ветром. Общая площадь, пройденная огнём, составила 35,7 га, - сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.Вечером лесные пожары были ликвидированы.На утро 15 апреля новых очагов возгорания в лесах Бурятии не обнаружено.Всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 11 лесных пожаров на общей площади около 93 га. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 66 лесных пожаров на общей площади 3 тысячи га.Лесники Бурятии напоминают: палы сухой травы запрещены. Сельхозпалы – одна из основных причин весенних пожаров. Такие пожары считаются сложными для тушения, поскольку огонь идёт широким фронтом. Огонь может перекинуться не только на лес, могут пострадать посёлки, и даже люди.Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны – (3012) 20-44-44.