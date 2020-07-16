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В Бурятии в кафе пришёл мужчина с ножом в спине

В Бурятии в кафе пришёл мужчина с ножом в спине
Происшествия, 
Жуткое видео из Кабанска распространяется по соцсетям

Жители Бурятии делятся шокирующим видео, на котором из кафе выводят мужчину с торчащим из спины кухонным ножом. Видео, в частности, присылают в группу ves_ulan_ude_ в Instagram.

Раненый мужчина, нож в которого засадили по самую рукоятку, смог сам, при помощи помогающих, дойти до «скорой». Он, очевидно, в шоковом состоянии. «Нормально, нормально», - бормочет пострадавший по пути. 




Видео было сделано в кафе в Кабанске. Данный инцидент подтвердили в МВД по Бурятии.

- Вечером 14 июля в дежурную часть отдела полиции по Кабанскому району поступило сообщение из медицинского учреждения о доставлении 28-летнего мужчины с ножевым ранением. Сотрудники полиции предварительно установили, что в ходе семейной ссоры 56-летняя родственница сожительницы нанесла ему ранение ножом в правое плечо. После молодой человек обратился в ближайшее кафе, сотрудники которого вызвали скорую помощь, - сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

Участковый уполномоченный полиции по данному факту проведёт проверку. После установления тяжести вреда здоровью, нанесённого мужчине, будет принято правовое решение.


кафе ножевое ранение
 
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