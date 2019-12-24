Они украли новогоднее дерево с прилегающей к магазину территории
В отдел полиции Читы обратился владелец салона цветов с сообщением о краже ёлки. Ёлкой предприниматель украсил к новому году прилегающую к магазину территорию. Ущерб потерпевший оценил в три тысячи рублей.
Полицейские установили подозреваемых. Ими оказались двое читинцев. Украденная ёлка изъята по месту жительства одного из них.
По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Двое читинцев украли искусственную ёлку
Происшествия, Фото:
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