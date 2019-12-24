Двое читинцев украли искусственную ёлку

Они украли новогоднее дерево с прилегающей к магазину территории



В отдел полиции Читы обратился владелец салона цветов с сообщением о краже ёлки. Ёлкой предприниматель украсил к новому году прилегающую к магазину территорию. Ущерб потерпевший оценил в три тысячи рублей.



Полицейские установили подозреваемых. Ими оказались двое читинцев. Украденная ёлка изъята по месту жительства одного из них.



По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

