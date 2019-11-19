В Забайкалье «форточник» вытащил «плазму»

Вор знал, что хозяйки не будет дома
В понедельник в полицию Сретенского района Забайкальского края поступило сообщение о краже из дома 40-летней местной жительницы. Вечером неизвестный проник в дом через форточку и украл плазменный телевизор стоимостью около шести тысяч рублей.
Обнаруженные экспертом-криминалистом на месте происшествия следы на снегу позволили в кратчайший срок установить и задержать подозреваемого.
Им оказался ранее судимый за кражу знакомый заявительницы. Мужчина, зная о том, что хозяйки нет дома, отодвинул стекло форточки и проник в дом, где совершил кражу. Телевизор он успел продать за тысячу рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в жилище». Санкция данной статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы. Устанавливается место сбыта телевизора, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
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Происшествия, Фото:
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