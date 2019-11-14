В Бурятии авария оставила без тепла детсад и больницу

В Тарбагатайском районе Бурятии произошла авария на теплотрассе



В селе Тарбагатай 14 ноября в 00:45 произошла авария на теплотрассе. Под отключение теплоснабжения попали два социально значимых объекта – детский сад и центральная районная больница, где на лечении находятся 38 пациентов.



В 4 часа утра была установлена временная заплата на место прорыва, теплоснабжение восстановлено.



Работы по устранению аварии в полном объёме планируется закончить до конца дня, сообщает пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.





