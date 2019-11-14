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В Бурятии авария оставила без тепла детсад и больницу

В Бурятии авария оставила без тепла детсад и больницу
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В Тарбагатайском районе Бурятии произошла авария на теплотрассе

В селе Тарбагатай 14 ноября в 00:45 произошла авария на теплотрассе. Под отключение теплоснабжения попали два социально значимых объекта – детский сад и центральная районная больница, где на лечении находятся 38 пациентов.

В 4 часа утра была установлена временная заплата на место прорыва, теплоснабжение восстановлено.

Работы по устранению аварии в полном объёме планируется закончить до конца дня, сообщает пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.


теплоснабжение отключение тепла
 
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