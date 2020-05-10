День Победы в Улан-Удэ завершился салютом. Фоторепортаж

В Улан-Удэ празднование 75-летия Победы, которое в этом году прошло в усечённом варианте из-за коронавируса, завершилось артиллерийским салютом. Его устроили военные на острове Комсомольский в 22 часа вечера. Ттрадиционного фейерверка в центре города, как и парада Победы, и «Бессмертного полка», в этом году не было.Салютные выстрелы произвели военнослужащие внештатного салютного дивизиона Восточного военного совместно с гаубичной батареей воздушно-десантных войск. Стреляли военные из специальных салютных установок и 120 мм гаубиц Д-30.Для зрелищности в небо было также запущено более 300 фейерверочных зарядов.