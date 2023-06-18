Наиболее востребованным направлением по-прежнему остается предпринимательская деятельность
В Бурятии продолжают оказывать помощь в рамках проекта «Социальный контракт». Благодаря этой мере поддержке многие жители республики, находящиеся в трудной жизненной ситуации, смогли изменить жизнь к лучшему.
Эта мера поддержки даёт возможность жителям республики получить определённую сумму на открытие собственного дела, развитие личного подсобного хозяйства, трудоустройство, переобучение и дальше зарабатывать уже самостоятельно. При этом деньги возвращать не нужно. Социальный контракт заключается сроком на девять месяцев.
Программа была запущена несколько лет назад, и её популярность продолжает расти. Так, в 2022 году почти 2483 жителя Бурятии заключили социальные контракты на сумму почти 408 миллионов рублей.
В 2023 году на реализацию мероприятий по социальному контракту предусмотрена сумма в объеме 410 млн рублей. Помощь получат порядка двух тысяч жителей республики. Деньги на программу выделяются по нацпроекту «Демография».
- С начала года социальный контракт заключили 1195 человек. Из этого числа – 379 – это жители Улан-Удэ. По-прежнему самым востребованным направлением остается предпринимательская деятельность. Самозанятыми с января по июнь месяцы стали 522 получателя государственной помощи, которые на развитие своего дела получили свыше 182,6 млн рублей, - озвучила статистику за полгода министр социальной защиты населения Татьяна Быкова.
На втором месте по популярности направление социального контракта «поиск работы». Этой возможностью выйти из трудной жизненной ситуации в 2022 году воспользовались 617 жителей республики, с начала года - 299.
Как сообщал «Байкал-Daily», с 1 января 2023 года в Бурятии участник соцконтракта на развитие своего бизнеса может получить 350 тысяч рублей.
Помощь по социальному контракту получили почти две тысячи жителей Бурятии
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