Помощь по социальному контракту получили почти две тысячи жителей Бурятии

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Долгор Норбоева: Нам удалось спасти потребкооперацию в Бурятии Экономика, Более 30 лет жизнь Долгор Норбоевой связана с «Буркоопсоюзом». Последние восемь лет она руководит этой легендарной организацией, которая в скором времени отпразднует столетие. Об особенностях потребкооперации, городских проблемах и своём депутатстве в горсовете Долгор Норбоева рассказала в большом интервью