В Бурятии увеличили размер господдержки для участников социального контракта

С 1 января участник соцконтракта на развитие своего бизнеса может получить 350 тысяч рублей



В Бурятии увеличился размер государственной помощи на основании социального контракта, сообщает минсозащиты республики.



- Так, по направлению «Предпринимательская деятельность» теперь можно рассчитывать на помощь в объёме 350 тысяч рублей. На разведение личного подсобного хозяйства участник соцконтракта получит до 200 тысяч рублей, - уточнила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.



Ещё одно направление, которое востребовано среди жителей республики - это поиск работы и иные мероприятия по преодолению трудной жизненной ситуации. С 1 января 2023 года участник социального контракта в первый месяц постановки на учёт в службе занятости в качестве безработного, либо ищущего работу получит 17 079 рублей, а затем ещё три месяца он будет получать эту же сумму после трудоустройства, добавила министр.



Кроме этого, участнику социального контракта оплатят стоимость обучения и курсов дополнительного профессионального образования в сумме до 30 тысяч рублей и будут выплачивать стипендию в размере 8 539 рублей в течение трёх месяцев.



Срок действия социального контракта – до девяти месяцев.



Как сообщал «Байкал-Daily», программу «Социальный контакт» в Бурятии запустили несколько лет назад. Благодаря ей жители республики могут получить определённую сумму на открытие собственного дела, развитие личного подсобного хозяйства, трудоустройство, переобучение и дальше зарабатывать уже самостоятельно. Деньги возвращать не надо.





