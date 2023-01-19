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В Бурятии увеличили размер господдержки для участников социального контракта

В Бурятии увеличили размер господдержки для участников социального контракта
Бизнес, 
С 1 января участник соцконтракта на развитие своего бизнеса может получить 350 тысяч рублей

В Бурятии увеличился размер государственной помощи на основании социального контракта, сообщает минсозащиты республики.

- Так, по направлению «Предпринимательская деятельность» теперь можно рассчитывать на помощь в объёме 350 тысяч рублей. На разведение личного подсобного хозяйства участник соцконтракта получит до 200 тысяч рублей, - уточнила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

Ещё одно направление, которое востребовано среди жителей республики - это поиск работы и иные мероприятия по преодолению трудной жизненной ситуации. С 1 января 2023 года участник социального контракта в первый месяц постановки на учёт в службе занятости в качестве безработного, либо ищущего работу получит 17 079 рублей, а затем ещё три месяца он будет получать эту же сумму после трудоустройства, добавила министр.

Кроме этого, участнику социального контракта оплатят стоимость обучения и курсов дополнительного профессионального образования в сумме до 30 тысяч рублей и будут выплачивать стипендию в размере 8 539 рублей в течение трёх месяцев.

Срок действия социального контракта – до девяти месяцев.

Как сообщал «Байкал-Daily», программу «Социальный контакт» в Бурятии запустили несколько лет назад. Благодаря ей жители республики могут получить определённую сумму на открытие собственного дела, развитие личного подсобного хозяйства, трудоустройство, переобучение и дальше зарабатывать уже самостоятельно. Деньги возвращать не надо.


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