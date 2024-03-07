В Бурятии вырос спрос на репетиторов

Бизнес, Фото: Cергей Тарасенко

При этом платить им стали меньше на 9 тысяч



Представители HeadHunter изучили вакансии для репетиторов в Бурятии, размещённые на сайте hh.ru в ушедшем 2023 году. За 12 месяцев их стало больше на 34%. Однако средняя предлагаемая зарплата уменьшилась сразу на 9 тысяч – до 25 000 рублей.



В целом спрос на репетиторов в России возрос на 60%. Если в 2022-ом специалисты насчитали около 7 тысяч предложений от работодателей, то в прошлом – почти 11 тысяч. Чаще всего искали преподавателей по физике, математике, информатике, английскому и русскому, а также химии и биологии.



Доля таких вакансий на Дальнем Востоке составляет почти 5% от их общего числа по всей стране. Сильнее всего репетиторы требуются в Хабаровском крае (51%), Приморье (16%) и Амурской области (16%).



В Хабаровском крае предлагают самую высокую зарплату в ДФО. Далее идут Якутия и Забайкалье, на третьем месте – Камчатка и Сахалин. В Бурятии вознаграждение самое низкое.



