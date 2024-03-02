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В Бурятии вдове выплатят миллион рублей за гибель мужа на работе

В Бурятии вдове выплатят миллион рублей за гибель мужа на работе
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Работодатель пытался оспорить сумму компенсации

Жительница Бурятии получит миллион рублей за смерть мужа, погибшего в результате несчастного случая на работе. Такое решение вынес районный суд, его законность подтвердил Верховный суд республики, говорится в судебных материалах.

Мужчина работал мастером в отделе электроэнергетики и погиб при выполнении работ.

Генеральный директор компании утвердил акт, согласно которому в действиях погибшего работника не выявили его грубой неосторожности. По результатам расследования несчастного случая установлено, что его причиной стала в том числе неудовлетворительная организация безопасности при производстве работ.

Супруга погибшего обратилась в суд с заявлением о взыскании с работодателя компенсации морального вреда в размере 2 млн рублей.

Районный суд требования убитой горем вдовы удовлетворил частично и взыскал с юрлица 1 млн рублей.

Но работодателя такое решение не устроило, и он пытался отменить его, посчитав сумму морального вреда необоснованной. Однако в суде вышестоящей инстанции решение оставили без изменения.

- Решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Судебная коллегия пришла к выводу о том, что первопричиной несчастного случая явились действия должностных лиц работодателя, которые не обеспечили работнику безопасных условий труда. Определяя размер подлежащей компенсации, суд учёл обстоятельства произошедшего несчастного случая на производстве, личность истца, и нашёл обоснованными доводы А. о причинении ей морального вреда в связи со смертью супруга. Смерть близкого человека, члена семьи, не могла не вызвать нравственных и физических страданий, следовательно, причинение морального вреда очевидно, - пояснили в Верховном суде Бурятии. 
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