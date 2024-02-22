В Улан-Удэ гендиректора стройфирмы оштрафовали за задержку зарплаты

Нарушение выявила прокурорская проверка



В Улан-Удэ руководитель организации, занимающейся строительством многоквартирных домов, несвоевременно выплачивал работникам заработную плату с июня по сентябрь 2023 года. Также в декабре 2023 года 11 работникам оплата отпускных произведена с нарушением сроков.



При этом денежная компенсация за задержку выплаты оплаты труда и отпускных не начислялась и выплачивалась.



Генеральный директор предприятия получил прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого 169 работникам выплачена компенсация за период задержки выплаты.



Также по инициативе прокуратуры генеральный директор привлечён к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы», ему назначено наказание в виде штрафа в размере 12 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

