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В Улан-Удэ гендиректора стройфирмы оштрафовали за задержку зарплаты

В Улан-Удэ гендиректора стройфирмы оштрафовали за задержку зарплаты
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Нарушение выявила прокурорская проверка

В Улан-Удэ руководитель организации, занимающейся строительством многоквартирных домов, несвоевременно выплачивал работникам заработную плату с июня по сентябрь 2023 года. Также в декабре 2023 года 11 работникам оплата отпускных произведена с нарушением сроков.

При этом денежная компенсация за задержку выплаты оплаты труда и отпускных не начислялась и выплачивалась.

Генеральный директор предприятия получил прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого 169 работникам выплачена компенсация за период задержки выплаты.

Также по инициативе прокуратуры генеральный директор привлечён к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы», ему назначено наказание в виде штрафа в размере 12 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии. 
прокуратура

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