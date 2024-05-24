24 мая

23 мая

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В Хабаровском крае за повздоривших школьника и учителя из Бурятии взялся следком

В Хабаровском крае за повздоривших школьника и учителя из Бурятии взялся следком
Происшествия,  Фото:Amur Mash
Там уже начали проверку

Конфликтом между преподавателем математики и учеником восьмого класса, который произошёл в одной из хабаровских школ, заинтересовался следственный комитет. Эта история привлекла внимание ведомства после мониторинга СМИ.

В Николаевском межрайонном следственном отделе СКР по Хабаровскому краю и ЕАО уже начали проверку по признакам преступления, предусмотренного статьёй  293 Уголовного кодекса РФ («Халатность»). Там проведут комплекс следственных и процессуальных действий, направленный на установление всех обстоятельств инцидента и изучат запись, попавшую в соцсети, а после примут процессуальное решение.

Разборки, начавшиеся прямо на уроке, засняли на камеру другие дети. 14-летний мальчик попросился в туалет на занятии, встал и пошёл к двери – несмотря на запрет педагога, сообщает «Amur Mash». Учитель – кстати, приехавший из Бурятии – силой усадил его за парту. Он развернул непослушного восьмиклассника, схватил за одежду и швырнул на стул. Подросток на это закричал: «Почему я сидеть должен?». «Потому что урок идёт!», – заявил преподаватель

Школьник взял телефон, чтобы позвонить родителям. Учитель вырвал мобильник из рук. Ребёнок потребовал вернуть сотовый, однако педагог вновь велел ему вернуться на место, добавив: «Закончится (урок) – возьмёте».

В этот момент в кабинет зашла, судя по всему, ещё одна сотрудница СОШ. Она забрала с собой гаджет и пообещала вызвать директора.

Мать юного возмутителя спокойствия заявила «Amur Mash», что в учебном заведении большая текучка кадров – многие, мол устраиваются работать по программе «Земский учитель», получают деньги и уезжают. Математик приехал в посёлок из Бурятии недавно. После случившегося женщина поговорила с педагогом на повышенных тонах и в случае, если подобное повторится, пообещала пожаловаться во все возможные инстанции.

конфликт учителя ученики халатность СКР

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