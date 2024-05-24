В Хабаровском крае за повздоривших школьника и учителя из Бурятии взялся следком

Конфликтом между преподавателем математики и учеником восьмого класса, который произошёл в одной из хабаровских школ, заинтересовался следственный комитет. Эта история привлекла внимание ведомства после мониторинга СМИ.
В Николаевском межрайонном следственном отделе СКР по Хабаровскому краю и ЕАО уже начали проверку по признакам преступления, предусмотренного статьёй 293 Уголовного кодекса РФ («Халатность»). Там проведут комплекс следственных и процессуальных действий, направленный на установление всех обстоятельств инцидента и изучат запись, попавшую в соцсети, а после примут процессуальное решение.
Разборки, начавшиеся прямо на уроке, засняли на камеру другие дети. 14-летний мальчик попросился в туалет на занятии, встал и пошёл к двери – несмотря на запрет педагога, сообщает «Amur Mash». Учитель – кстати, приехавший из Бурятии – силой усадил его за парту. Он развернул непослушного восьмиклассника, схватил за одежду и швырнул на стул. Подросток на это закричал: «Почему я сидеть должен?». «Потому что урок идёт!», – заявил преподаватель
Школьник взял телефон, чтобы позвонить родителям. Учитель вырвал мобильник из рук. Ребёнок потребовал вернуть сотовый, однако педагог вновь велел ему вернуться на место, добавив: «Закончится (урок) – возьмёте».
В этот момент в кабинет зашла, судя по всему, ещё одна сотрудница СОШ. Она забрала с собой гаджет и пообещала вызвать директора.
Мать юного возмутителя спокойствия заявила «Amur Mash», что в учебном заведении большая текучка кадров – многие, мол устраиваются работать по программе «Земский учитель», получают деньги и уезжают. Математик приехал в посёлок из Бурятии недавно. После случившегося женщина поговорила с педагогом на повышенных тонах и в случае, если подобное повторится, пообещала пожаловаться во все возможные инстанции.
Школьник взял телефон, чтобы позвонить родителям. Учитель вырвал мобильник из рук. Ребёнок потребовал вернуть сотовый, однако педагог вновь велел ему вернуться на место, добавив: «Закончится (урок) – возьмёте».
В этот момент в кабинет зашла, судя по всему, ещё одна сотрудница СОШ. Она забрала с собой гаджет и пообещала вызвать директора.
Мать юного возмутителя спокойствия заявила «Amur Mash», что в учебном заведении большая текучка кадров – многие, мол устраиваются работать по программе «Земский учитель», получают деньги и уезжают. Математик приехал в посёлок из Бурятии недавно. После случившегося женщина поговорила с педагогом на повышенных тонах и в случае, если подобное повторится, пообещала пожаловаться во все возможные инстанции.