В Иркутской области мать и дочь перевели мошенникам4 млн рублей

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Они поверили в «заработок на инвестициях»



В Иркутской области 19-летняя студентка колледжа и её мама перевели мошенникам почти 4 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.



Как рассказала потерпевшая полицейским, несколько дней она искала возможность дополнительного заработка, откликаясь на различные вакансии. Вскоре ей написала девушка и предложила возможность зарабатывать на инвестициях.



«Трейдеры» проинструктировали девушку и попросили установить ряд специальных программ якобы для торговли на бирже, затем предложили внести стартовый капитал. Однако собственных накоплений у девушки не нашлось, и она обратилась в банк. Суммарно студентка оформила шесть кредитов на общую сумму почти 1 миллион рублей.



Затем девушка приехала в родной Тулун в гости к матери. Маме она также рассказала о возможности получения прибыли. Заинтересовавшись заманчивым предложением, местная жительница решила помочь дочери подзаработать и перевела все свои сбережения на счёт несуществующей брокерской фирмы.



Общий ущерб составил 4 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

