В Чите поймали девушек, работавших курьерами на мошенников

Происшествия, Фото: УМВД по Забайкальскому краю

Девушки ходили по домам доверчивых пенсионерок и забирали их деньги



В Чите полицейские задержали двух девушек, которые подрабатывали курьерами у телефонных мошенников. Жертвами преступлений стали пенсионерки 70, 85 и 86 лет. Их всех обработали по мошеннической схеме «Ваш родственник попал в беду».



Неизвестные по телефону рассказали пожилым людям одну и ту же историю. Якобы в одном случае внучка, в двух других случаях дочери, женщин виновны в ДТП.



Чтобы спасти родственниц от уголовной ответственности, злоумышленники требовали срочной передачи как можно большей суммы наличных.



Доверчивые пенсионеры согласились отдать все сбережения. Одна из потерпевших передала прибывшему курьеру 700 тысяч рублей, другая – 300 тысяч рублей, а третья женщина отдала мошенницам накопления в валюте – 10 тысяч долларов США. В силу возраста и состояния здоровья пенсионерки не смогли дать сотрудникам полиции описания внешности подозреваемых, пояснив только, что это были девушки.



В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались 18 и 23-летние читинки.



- Злоумышленницы рассказали полицейским, что неизвестный куратор предложил им подработку по сбору денежных средств на определённых адресах. Забрав деньги у пожилых женщин, они переводили их на указанные куратором счета, а небольшую часть оставляли себе в качестве вознаграждения, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК «Мошенничество». По решению суда 18-летняя посыльная арестована и помещена в СИЗО. Второй задержанной избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.



