Житель Бурятии подозревается в угоне служебного авто

Баунтовский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Джидинского района Бурятии, подозреваемого в угоне.



По версии следствия, в сентябре 2023 года молодой человек работал в организации, выполнявшей буровзрывные работы на производственном участке в Баунтовском районе. Тогда он угнал служебный автомобиль ГАЗ.



По факту угона представитель работодателя обратился в полицию, возбуждено уголовное дело.



- В отношении Ф. избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Обвиняемый заявил ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства, - сообщили в пресс-службе Баунтовского районного суда.



Судебное заседание назначено на 29 февраля.

