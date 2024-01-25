Жителя Бурятии оштрафовали за дискредитацию российской армии во «ВКонтакте»

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Теперь ему придётся раскошелиться на 35 тысяч рублей



Жителя Кяхтинского района признали виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил России»). Как выяснилось, он публиковал в соцсетях, в частности – во «ВКонтакте» – дискредитирующую информацию и критиковал использование ВС РФ на специальной военной операции. А ещё разместил подобный комментарий в публичном доступе.



При назначении наказания суд учёл, что кяхтинец в течение года не привлекался к ответственности за однородное правонарушение и признал свою вину. А ещё служители Фемиды приняли во внимание состояние его здоровья и имущественное положение.



В итоге мужчине назначили штраф размером в 35 тысяч рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.