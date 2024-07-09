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Остановки электричек в Бурятии получили новые названия

Остановки электричек в Бурятии получили новые названия
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Также были переименованы остановочные пункты в Иркутской области

Новые названия получила 91 остановка пригородных поездов на Восточно-Сибирской железной дороге, которые ранее обозначались порядковым номером километра магистрали. Объекты находятся на территории Бурятии и Иркутской области.

Преимущественно новые наименования совпадают с расположенными поблизости административными или географическими объектами. В ближайшее время обновлённые названия начнут применяться при покупке билетов на пригородные поезда.

Прежнее название

Новое название

Прежнее название

Новое название

Участок Тайшет – Иркутск-Пассажирский

Остановочный пункт 4518 км

Вагонное Депо

Остановочный пункт 4802 км

Речка Ия

Остановочный пункт 4522 км

Приемоотправочный Парк

Остановочный пункт 4863 км

Байкальский тракт

Остановочный пункт 4528 км

Дачи

Остановочный пункт 4895 км

Садовый

Остановочный пункт 4584 км

Старый Алзамай

Остановочный пункт 4911 км

Карымск

Остановочный пункт 4589 км

Ясный Хутор

Остановочный пункт 4927 км

Саянскхимпроп

Остановочный пункт 4617 км

Загорье

Остановочный пункт 4971 км

Заимка Мамуркова

Остановочный пункт 4621 км

Заимка

Остановочный пункт 5100 км

Бытовик

Остановочный пункт 4709 км

Лесной

Остановочный пункт 5053 км

Производственная База

Остановочный пункт 4746 км

Старая Шеберта

Остановочный пункт 4800 км

Пригородная

Остановочный пункт 4768 км

Трактово-Курзан

Остановочный пункт 4672 км

Гурбей

Остановочный пункт 4677 км

Зауват

Участок Иркутск-Пассажирский – Улан-Удэ

Остановочный пункт 5234

Малая Олха

Остановочный пункт 5578 км

Старая Таловка

Остановочный пункт 5342 км

Бабха

Остановочный пункт 5362 км

Ширингайха

Остановочный пункт 5347 км

БЦБК

Остановочный пункт 5369 км

Недоступный

Остановочный пункт 5613 км

Перевал Мандрик

Участок Тайшет – Лена-Восточная

Остановочный пункт 24 км

Гоголевка

Остановочный пункт 489 км

Соцгородок

Остановочный пункт 38 км

Борисово

Остановочный пункт 526 км

Речка Ильинка

Остановочный пункт 45 км

Пуляево

Остановочный пункт 532 км

Заречные дачи

Остановочный пункт 64 км

Малиновка

Остановочный пункт 533 км

Ручей Железный

Остановочный пункт 104 км

Каменск

Остановочный пункт 536 км

Шестаково

Остановочный пункт 109 км

Заводской

Остановочный пункт 554 км

Узловая поликлиника

Остановочный пункт 123 км

Пионерский

Остановочный пункт 649 км

Каймоново 1

Остановочный пункт 125 км

Октябрьский

Остановочный пункт 674 км

Малый Янталь

Остановочный пункт 153 км

Река Рундукан

Остановочный пункт 679 км

Парус

Остановочный пункт 157 км

Захаровка

Остановочный пункт 687 км

Островок

Остановочный пункт 165 км

Елань

Остановочный пункт 690 км

Ясная Поляна

Остановочный пункт 192 км

Сосновка

Остановочный пункт 692 км

Таежник

Остановочный пункт 276 км

Кузнецовка

Остановочный пункт 694 км

Автомобилист

Остановочный пункт 272 км

2-я Магистральная

Остановочный пункт 697 км

Речка Король

Остановочный пункт 676 км

Половинка

Остановочный пункт 699 км

Подснежник

Остановочный пункт 680 км

Ворошиловский

Остановочный пункт 703 км

Березка

Остановочный пункт №2

Нижняя Гоголевка

Остановочный пункт 53 км

Короленко

Остановочный пункт № 6

Нагорный

Остановочный пункт 119 км

Новочунка АЗС

Остановочный пункт № 18

Лес

Остановочный пункт 136 км

Садоводство Рябинушка

Остановочный пункт 321 км

Падун

Остановочный пункт 652 км

Каймоново 2

Участок Лена-Восточная – Хани

Остановочный пункт 1047 км

Березовая Роща

Остановочный пункт 1564 км

Озеро

Остановочный пункт 1103 км

Поселок Холодный

Остановочный пункт 1096 км

Душкачан

Остановочный пункт 1156 км

Горячий Источник

Остановочный пункт 1459 км

Муя

Остановочный пункт 914 км

Мостовик

Остановочный пункт 1061 км

Им. Ф.В.Ходаковского

Остановочный пункт 1095 км

Им. В.Н.Сунгоркина

Участок Слюдянка I – Байкал

Остановочный пункт 159 км

4-й участок

Остановочный пункт 145 км

Птичий Базар

Участок Улан-Удэ - Наушки

Остановочный пункт 5703 км

Ганзурино

Остановочный пункт 5751 км

Жаргаланта

Остановочный пункт 5717 км

Речка Оронгой

Остановочный пункт 5822 км

Село Селендума

Участок Улан-Удэ – Петровский завод

Остановочный пункт 5647 км

Район Стрелка

Остановочный пункт 5679 км

Лесокомбинат

Остановочный пункт 5664 км

Росинка

Остановочный пункт 5690 км

Перевал

Остановочный пункт 5687 км

Сад Василек

Остановочный пункт 5672 км

Садоводство Звездное

Участок Ангаракан – Казанкан

Остановочный пункт 60 км

Свисток

Названия станций соответствуют приказу федерального агентства железнодорожного транспорта.


Бурятия Иркутская область железная дорога станция

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