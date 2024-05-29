В Улан-Удэ выбран лучший музыкальный проект Дальнего Востока

Общество, Фото: пресс-служба минкультуры РБ

Победу праздновал якутский исполнитель



В столице Бурятии выбрали лучший музыкальный проект Дальнего Востока и Арктики. 28 мая прошёл финал музыкального конкурса «Арктической стартап-экспедиции: Дальний Восток и Арктика России». В нём приняли участие музыканты из Улан-Удэ, Якутска, Петрозаводска, Архангельска, Хабаровска, Мурманска и Владивостока. Участники представили свои проекты в самых разных музыкальных жанрах перед лучшими экспертами страны.



Победителем конкурса стал исполнитель из Якутии Игорь Феглер (Fegler). Молодой музыкант выиграл 1 миллион рублей на продвижение своего проекта. Об этом сообщает министерство культуры Бурятии.

