В республике построят учебный корпус со спортзалом и столовой для РБМК
Правительство Бурятии выделило 19,8 млн рублей на разработку проектно-сметной документации строительства нового учебного корпуса республиканского базового медицинский колледжа им. Э.Р. Раднаева. Проект находится на стадии экспертизы.
Проектируемый учебный корпус рассчитан на 300 учащихся и 300 человек персонала, общая площадь составит более 7800 квадратных метров.
Как заявили в пресс-службе правительства РБ, благодаря строительству нового корпуса в Бурятии повысится качество подготовки специалистов со средним медицинским образованием, снизится дефицит специалистов со средним медобразованием в организациях здравоохранения республики. А также дополнительно 200 студентов будут обеспечены местом для проживания в общежитии, и станет доступнее образовательная среда для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Бурятия выделила около 20 млн на новый корпус медицинского ссуза
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