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В Улан-Удэ презентуют устройство жизни и хозяйствование бурят

В Улан-Удэ презентуют устройство жизни и хозяйствование бурят
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Конкурс станет отбором на «Алтаргану»

В Бурятии состоится республиканский конкурс «Презентация лучших практик устройства жизни и хозяйствования бурят «Нангин бууса». Мероприятие проведут 23 апреля в республиканском центре народного творчества. 26 апреля в Бурятском театре драмы им. Х. Намсараева пройдёт награждение победителей отборочного тура.

Презентации проводятся в формате круглого стола «Состояние, потенциал и перспективы устройства жизни и хозяйствования на основе традиций бурят». В работе круглого стола примут участие фермеры, специалисты по сельскому хозяйству, учёные, представители средств массовой информации.

Участник конкурса представляет презентацию (доклад и видеофильм на бурятском языке продолжительностью до 20 минут), раскрывающий все грани хозяйственной деятельности, быта, семьи). В презентации обязательно должны быть отражены следующие вопросы: «Экономическая эффективность ведения фермерско-крестьянского хозяйства на основе традиций пастбищного животноводства», «Современное жилище фермера-степняка», «Семья фермера-степняка». В презентации могут быть представлены крестьянские хозяйства, занимающиеся сельскохозяйственной деятельностью, переработкой и сбытом фермерской продукции и зарегистрированные на территории Бурятии.

Победители награждаются дипломами лауреатов I, II, III степеней. Остальные участники награждаются дипломами конкурса. Победители конкурса будут рекомендованы к участию в международном бурятском национальном фестивале «Алтаргана–2024» в монгольском городе Булган.

Возрастное ограничение: 16+.
Бурятия конкурс Алтаргана сельское хозяйство

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