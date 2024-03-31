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«Невозможно дышать»: Улан-удэнцы страдают от страшного смрада с очистных

«Невозможно дышать»: Улан-удэнцы страдают от страшного смрада с очистных
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В столице Бурятии стало очень плохо пахнуть

Местные соцсети заполонили жалобы на жуткое зловоние в микрорайоне Стеклозавод. Их оставляют на официальной странице центра управления регионом (ЦУР) во «ВКонтакте». Местные жители, которые винят во всём очистные сооружения, призвали власти обратить на это внимание, ведь с каждым днём ситуация только усугубляется.
 
- Невозможно дышать этим смрадом. Одни обещания, а вонь только усиливается. Когда это безобразие прекратится? Ещё и левобережные очистные хотят присоединить, а это уже ни в какие рамки не укладывается. Живущих на Стеклозаводе и станции «Дивизионная» за людей не считают? Сколько это ещё будет продолжаться? – негодуют стеклозаводчане.

По словам жителей посёлка, ужасный запах стоит там и днём, и ночью. Когда люди выходят из дома, их даже начинает тошнить. Про прогулки в парке пришлось забыть.

- На улице невозможно находиться – даже в квартиры проникает. А если открыть форточки, так впечатление, что живёшь в общественном туалете, – гласит один из комментариев.

Местные подчеркнули: зимой неприятное амбре тоже есть, но его перебивает дым от топящихся печей. С наступлением же тепла вонь усилилась. Стеклозаводчане уже потеряли всякую надежду на чистый воздух.

- Приезжайте к нам. Почувствуйте всю «прелесть» этих запахов. Окна не можем открыть! Вы нарушаете наше право на жизнь в благоприятных условиях, – обратились они к чиновникам.

Ситуацию прокомментировали в правительстве Бурятии. Там со ссылкой на Минстрой РБ сообщили, что сейчас для решения проблемы ведётся реконструкция правобережных очистных. Соответствующий контракт заключили в конце июля 2022-го, а завершиться обновление сооружений должно к середине декабря 2024-го.
 
- Поставленное оборудование соответствует всем современным технологиям очистки и дегазации, – отметили в правительстве. – К сожалению, объём работ и сложность их выполнения не позволяют ускорить ввод объекта в эксплуатацию.

Грунт с иловых карт, который и является причиной неприятного запаха, вывозят на мусорный полигон в село Вахмистрово в Тарбагатайском районе. Испытания, проведённые в иркутской лаборатории, показали, что он относится к отходам V класса опасности, то есть практически не наносит вреда окружающей среде.

В июне от непонятной вони задыхались жители разных микрорайонов бурятской столицы. Тогда на трамвайной остановке «Советская», возле площади Советов, на Борсоева, Ербанова и на других центральных улицах царил стойкий «аромат» фекалий. Из-за этого тоже было невозможно открыть окна. При ветре амбре усиливалось.

Его источник, как выяснилось – правобережные очистные сооружения. В соцсетях люди выдвигали свои версии. «Свиньи, птицы, очистные», «Мне кажется, запах идёт со стороны Энергетика или 140 кварталов», – писали интернет-пользователи и сокрушались, почему же наш город «такой вонючий».
жалобы очистные сооружения Стеклозавод правительство РБ

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