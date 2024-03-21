Улан-удэнцев призвали не паниковать из-за дыма

Проводятся профилактические отжиги сухой травы
В Улан-Удэ начались профилактические отжиги сухой травы.
Так, отжиг провели в микрорайоне Матросова, сообщили в комитете по ГО, ЧС и общественной безопасности мэрии Улан-Удэ.
Отмечается, что профилактические отжиги проводятся в рамках подготовки к пожароопасному периоду под контролем специалистов.
Комитет по ГО, ЧС и общественной безопасности просит горожан сохранять спокойствие при виде дыма от отжига.
Жителей также просят убрать сухую траву и ветки с прилегающих к их домам территорий. Это необходимо сделать для недопущения возможного перехода огня на жилые строения.
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Общество, Фото:
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