Под Иркутском остановили «Лэнд Крузер» с табличкой «Борода65» вместо госномера







Так как водитель не смог предоставить паспорт транспортного средства, на него составили протокол по части первой статьи 12.3 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных правилами дорожного движения». Также на мужчину составили протоколы по части второй статьи 12.37 КоАП РФ «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и части первой статьи 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания».



- Мужчина был отстранён от управления транспортным средством, автомобиль помещён на специализированную стоянку, - сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.





В Иркутском районе Иркутской области полицейские остановили автомобиль «Тойота Лэнд Крузер» с табличкой «Борода65» вместо госномера.37-летний водитель признался, что внедорожник купил в 2020 году, но на учёт так и не поставил. В 2023 году в другом регионе его остановили сотрудники ГИБДД. Поскольку автомобиль был снят с регистрационного учёта, госавтоинспекторы изъяли номерные знаки и свидетельство о регистрации авто.