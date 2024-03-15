В Бурятии на выборы президента пришёл Чебурашка

На избирательный участок в городе Закаменск пришёл Чебурашка.
Креативный избиратель в ростовом костюме отдал свой голос, а также фотографировался с сотрудниками УИК. Снимок опубликовали в телеграм-канале администрации Закаменска.
А в Улан-Удэ проголосовали Феечка-Копеечка, Задира-Транжира и Гном-Эконом. Эта сказочная троица – символы финансовой грамотности. Нарядились ими волонтёры регионального центра финансовой грамотности в Бурятии.
- Сегодня очень важный день для нашей страны - мы выбираем будущее! Мы хотим жить достойно! Молодёжь, голосуем! - призвали волонтеры Регионального центра финансовой грамотности.
Избирательные участки в Бурятии открыты с 8:00. Некоторые жители региона оригинальным образом подходят к голосованию. К примеру, в Кабанском и Окинском районах голосовали медведь и кабан, в Тарбагатайском на участок пришёл тарбаган – символ района.
Выборы будут длиться три дня, основной день голосования – 17 марта. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00.