Инициативные жители решили поднять настроение землякам
Необычных избирателей встретили сегодня утром в Кабанском и Окинском районах Бурятии. Инициативные жители решили поднять настроение землякам и членам участковых избирательных комиссий и пришли на выборы в костюмах ростовых кукол.
Так, в селе Орлик на избирательном участке №503 появился белый медведь. Большой мишка едва прошёл через рамку металлодетектора.
Избиратели Кабанского района выстроились в колонну, во главе которой шёл кабан. Нарядно одетые избиратели с флагами России и Бурятии организованно проследовали к своему избирательному участку №308.
Окинский и Кабанский район – не единственные, где избиратели проявили фантазию: в Закаменском и Еравнинском районах избиратели приехали на избирательные участки на лошадях.
Жители Бурятии с утра активно голосуют на выборах президента России. В 8:00 открылись 810 избирательных участков. Они будут работать три дня, с 15 по 17 марта.
В Бурятии на выборах президента проголосовали кабан и медведь
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