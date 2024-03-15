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В Бурятии на выборах президента проголосовали кабан и медведь

В Бурятии на выборах президента проголосовали кабан и медведь
Общество, 
Инициативные жители решили поднять настроение землякам

Необычных избирателей встретили сегодня утром в Кабанском и Окинском районах Бурятии. Инициативные жители решили поднять настроение землякам и членам участковых избирательных комиссий и пришли на выборы в костюмах ростовых кукол.

Так, в селе Орлик на избирательном участке №503 появился белый медведь. Большой мишка едва прошёл через рамку металлодетектора.



Избиратели Кабанского района выстроились в колонну, во главе которой шёл кабан. Нарядно одетые избиратели с флагами России и Бурятии организованно проследовали к своему избирательному участку №308.



Окинский и Кабанский район – не единственные, где избиратели проявили фантазию: в Закаменском и Еравнинском районах избиратели приехали на избирательные участки на лошадях.

Жители Бурятии с утра активно голосуют на выборах президента России. В 8:00 открылись 810 избирательных участков. Они будут работать три дня, с 15 по 17 марта.

выборы

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