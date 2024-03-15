На выборах в Бурятии проголосовал тарбаган

Тарбаган проголосовал на избирательном участке в Тарбагатайском районе Бурятии. Отметим, именно это животное считается символом района.
Креативный избиратель в костюме ростовой куклы возглавил коллектив районной администрации, которые дружно проголосовали с утра.
«Большой компанией на выборы!» - с такими словами опубликовали снимок на странице администрации в соцсетях.
Также утром в Окинском и Кабанском районах на выборах проголосовали белый медведь и кабан.
Выборы президента России будут идти 15, 16 и 17 марта. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00.