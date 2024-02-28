Участвовали 16 осуждённых
В улан-удэнской исправительной колонии №2 состоялось первенство среди осуждённых по жиму штанги лёжа.
Всего в состязании приняло участие 16 осуждённых. Они показали хорошие результаты и волю к победе.
По итогам состязания первое место занял осуждённый, сумевший поднять штангу весом 120 килограммов, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В улан-удэнской колонии прошло первенство по жиму штанги лёжа
Общество, Фото:
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