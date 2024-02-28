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В улан-удэнской колонии прошло первенство по жиму штанги лёжа

В улан-удэнской колонии прошло первенство по жиму штанги лёжа
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Участвовали 16 осуждённых

В улан-удэнской исправительной колонии №2 состоялось первенство среди осуждённых по жиму штанги лёжа.

Всего в состязании приняло участие 16 осуждённых. Они показали хорошие результаты и волю к победе.

По итогам состязания первое место занял осуждённый, сумевший поднять штангу весом 120 килограммов, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
осужденные УФСИН спорт

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