В улан-удэнской колонии прошло первенство по жиму штанги лёжа

Участвовали 16 осуждённых



В улан-удэнской исправительной колонии №2 состоялось первенство среди осуждённых по жиму штанги лёжа.



Всего в состязании приняло участие 16 осуждённых. Они показали хорошие результаты и волю к победе.



По итогам состязания первое место занял осуждённый, сумевший поднять штангу весом 120 килограммов, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



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