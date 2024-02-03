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Первый флешмоб в национальных костюмах в Улан-Удэ собрал более 400 человек

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

Сегодня в центре в Улан-Удэ состоялся флешмоб в национальных костюмах.

На площади Советов участники акции начали собираться за 20 минут до начала мероприятия, радостно приветствуя друг друга возгласами «Сайнуу!» и «Амар мэндэ!» и внимательно разглядывали костюмы, чтобы понять по одежде кто откуда приехал.

- Но в полной мере понять кто есть кто по роду было не всегда возможным, ведь некоторые надели сегодня взятые напрокат или у знакомых дэгэлы, поэтому здесь представители совершенно разных бурятских родов были преимущественно в одежде хори бурят, хорошо узнаваемой по своеобразному узору энгэр. Ещё не у всех есть национальная одежда - пока моды ходить в бурятской одежде нет, хотя каждый раз, когда видишь человека в дэгэле - восхищаешься, как это красиво, - сообщили в Бурятском драматическом театр.

Идею сделать такой флешмоб накануне Сагаалгана художественный руководитель Буряад театра Олег Юмов взращивал давно. Но признаётся, что не ожидал в столь морозный день такого большого количества участников.

- У сотрудников театра принято измерять количество людей залами, поэтому на глаз насчитали больше зала Буряад театра, то есть больше 400 человек, - отметили организаторы.

Затем участники флешмоба спустились на площадь Революции во время Заллалга (обычай – прим. ред.) молодёжь угощала чаем и боовами зрителей старшего поколения.

Там же состоялся небольшой концерт, сотрудники театра удивляются, что кроме артистов на сцену стали подниматься участники флешмоба.

- Бурятская национальная одежда говорит сама за себя: она яркая и красивая, но вместе с тем, она функциональна и особенно хороша в морозы. Сегодня мы увидели и почувствовали, что ходить в ней по улице, а не только надевать по праздникам, вполне возможно. Как и возрождение бурятского языка, возрождение привычки ходить в национальной одежде помогает ощущать себя носителем бурятской культуры и традиций народа, - подытожили в театре. 

национальная культура

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