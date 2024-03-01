В Бурятии границы ТОР раздвинут за счёт Улан-Удэ

В республике расширят границы территории опережающего развития (ТОР) «Бурятия». Соответствующее постановление подписал на днях председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Документ опубликовали на официальном сайте кабмина.
Согласно ему, в ТОР включат включены новые участки, расположенные в Улан-Удэ.
- Это даст возможность для строительства жилья в центральной части города по программе «Дальневосточный квартал» (программа поддержки проектов по комплексной застройке в городах Дальнего Востока, разработанная Минвостокразвития РФ и корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики – прим.). Общий объём инвестиций составит почти 19 миллиардов рублей, а сам проект будет реализовываться до 2031 года, – говорится в постановлении.
Будущий «дальневосточный квартал» обещает стать примером новой комфортной городской среды. Ранее аналогичные решения правительства позволили начать реализацию программы в Южно-Сахалинске, Корсакове, Биробиджане и других дальневосточных городах.
ТОР – специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов, способствуя росту благосостояния местных жителей. Компаниям-резидентам доступны льготы и преференции, в том числе – сниженные ставки по налогам и страховым взносам и процедура свободной таможенной зоны.