Путин поручил создать на Байкале курорт, который не будет загрязнять озеро

В результате создания курорта в Бурятии планируется увеличение туристического потока до 2 млн человек
Новый курорт, который планируется к 2030 году построить на берегу Байкала, не должен загрязнять экологию озера. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая 29 февраля с посланием Федеральному собранию. К проекту самое прямое отношение имеет и Бурятия.
- К 2030 году во всех национальных парках страны создадим инфраструктуру экологического туризма, включая экотропы и пешие туристические маршруты, в том числе маршруты выходного дня для школьников, площадки отдыха, музеи и визит-центры, - сказал Владимир Путин, комментируя новые экологические инициативы. - Современная, безопасная инфраструктура появится и вблизи водных объектов, в том числе на озере Байкал. Здесь до 2030 года откроется круглогодичный курорт. При этом считаю важным строго придерживаться принципа «ноль загрязнения», то есть полного отсутствия отходов и неочищенных стоков в озеро. Строительство байкальского курорта станет частью крупного проекта «Пять морей».
Современные гостиничные комплексы также появятся на побережьях Каспия, Балтики, Азовского, Черного и Японского морей. По словам президента, один только этот проект позволит увеличить внутренний туристический поток ещё на 10 миллионов человек в год.
- А в целом по стране – с учётом динамичного развития таких туристических центров, как Алтай, Камчатка, Кузбасс, Северный Кавказ, Карелия, Русский Север, – до 2030 года турпоток должен практически удвоиться до 140 миллионов человек в год, - уточнил президент. - При этом вклад туризма в ВВП России также вырастет вдвое – до пяти процентов.
Строительство круглогодичного курорта на Байкале является частью крупного проекта «Пять морей и озеро Байкал».
- В достижении поставленных президентом России целей будет способствовать реализация крупных инвестиционных проектов в сфере туризма, реализуемых в Бурятии. Это, прежде всего, проект «Пять морей», - рассказывает министр туризма республики Алдар Доржиев. – Речь идёт о создании круглогодичных курортов в «Байкальской гавани» и в рамках ТОР в Горячинске. Для реализации проектов потребуется создание объектов обеспечивающей инфраструктуры стоимость 15 млрд рублей, включая очистные сооружения, причальные сооружения, ВПП, реконструкцию дорог, строительство объектов водоснабжения и электроснабжения. Создание этого проекта будет способствовать соблюдению принципов «ноль отходов», на чем акцентировал внимание в своем послании президент России. В результате создания морского курорта на территории Бурятии планируется привлечение около 55 млрд рублей внебюджетных инвестиций, что повлечёт за собой увеличение туристического потока до 2 млн человек и появление 2,5 тысяч новых рабочих мест.
Алдар Доржиев подчеркнул также, что внимание президента к новому проекту по созданию круглогодичного морского курорта позволит реализовать его в полном объёме и в кратчайшие сроки.
Путин поручил создать на Байкале курорт, который не будет загрязнять озеро
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