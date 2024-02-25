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Экс-министр экономики Бурятии призвала не устраивать драму из-за новых санкций ЕС против России

Экс-министр экономики Бурятии призвала не устраивать драму из-за новых санкций ЕС против России
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Татьяна Думнова заявила, что ничего нового и сокрушительного в них нет

Бывший министр экономики Бурятии и председатель Общественной палаты РБ Татьяна Думнова прокомментировала новый, 13-ый пакет санкций, введённых Евросоюзом против России. Как сообщают «Известия», туда включили и несколько иностранных компаний, которые, по мнению ЕС, поддерживают военно-промышленный комплекс РФ.
 
- В целом меры направлены на «ограничение доступа» России к компонентам для беспилотников. Целью санкций оказались лица и компании, причастные к производству российской военной техники. В тот же день свои санкционные списки расширили США и Канада, а Россия ввела ответные меры на рестрикции ЕС, – отмечает издание.
 
Ограничения коснулись 106 физических и 88 юридических лиц. В частности, под них попали пять российских губернаторов – Вячеслав Гладков (Белгородская область), Алексей Дюмин (Тульская область), Олег Мельниченко (Пензенская область), Наталья Комарова (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) и Павел Малков (Рязанская область).

По словам Татьяны Думновой, список новых санкций довольно большой.

- Аж свыше 500 позиций! Он снова затрагивает значимые экономические процессы. В первую очередь – логистику и возможность закупок для крупного бизнеса и особенно компаний, которые могут быть связаны с двойным назначением, – пояснила она на своей странице во «ВКонтакте». – В пакет добавили предприятия со всего мира, которые вроде как помогают России обходить санкции, в том числе – «связанные с российским военно-промышленным комплексом». Очевидно, что главная цель – напугать российских партнёров по бизнесу в третьих, дружественных нам странах.

Для обычных людей этот пакет ничего не меняет, добавила экс-министр.

- Я бы не драматизировала ситуацию по поводу введения новых «страшных» санкций, – заявила Думнова. – В нём нет ничего нового и сокрушительного. Да и экономика наша уже умеет адаптироваться. Нам не привыкать – не такое уже пережили. Похоже, недружественный к нам Запад заигрался, «корона гегемона» слишком давит. Так можно поссориться со всем остальным миром в погоне за попыткой построить угодную Западу систему экономических взаимоотношений. А это приведет к обострению общемировых отношений.

По мнению Татьяны Думновой, переход на очередной уровень санкционного конфликта начнёт играть против самих инициаторов.
 
- Полное разрушение связей по атомной энергетике, полное валютное размежевание, незаконная конфискация активов (закона, который бы позволял это сделать, сейчас нет) и прочее могут сильнее сыграть не против России, а против Запада. Как говорится, инициатива наказуема, – заключила она.

санкции Евросоюз экономика

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