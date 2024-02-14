Монголия сохранила свой долгосрочный кредитный рейтинг

Он остался на уровне «B» со стабильным прогнозом
Международное рейтинговое агентство «Fitch Ratings» сохранило долгосрочный кредитный рейтинг Монголии в иностранной валюте на уровне «B» со стабильным прогнозом. Об этом говорится в пресс-релизе агентства.
Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», в пресс-релизе упоминаются ключевые факторы, определившие рейтинг Монголии.
Восстановление экономики и риски внешнего сектора: Монголия имеет благоприятные среднесрочные перспективы экономического роста и высокий доход на душу населения по сравнению с другими странами с кредитным рейтингом «В». Однако высокий внешний долг, недостаточные валютные резервы, циклическая налогово-бюджетная политика и высокая зависимость от иностранного финансирования и экспорта сырьевых товаров в Китай являются препятствиями для повышения кредитного рейтинга.
Позитивные изменения и краткосрочные риски: За последнее десятилетие развитие горнодобывающей промышленности значительно расширило экономику Монголии, увеличив ВВП на душу населения и помогая снизить бремя внешнего и внутреннего долга. В то время, когда экспорт горнодобывающей промышленности находится на исторических максимумах, сомнительно, что вышеуказанные позитивные тенденции сохранятся из-за риска усиления сокращения кредитного цикла по мере интенсивного расширения бюджета, связанного с выборами 2024 года и активности в горнодобывающем секторе.
Рост за счёт горнодобывающей промышленности: Экспорт угля резко увеличился из-за нормализации работы пограничных переходов Китая. Предварительные оценки указывают на рост ВВП почти на 7% в 2023 году по сравнению с 5% в 2022 году, обусловленный главным образом резким ростом активности в горнодобывающем секторе. Рост, вероятно, замедлится до 4% в 2024 году из-за ослабления экспорта, несмотря на растущий внутренний спрос. Подземная фаза добычи на стратегическом руднике Оюу Толгой началась в марте 2023 года, но ожидается, что добыча увеличится не ранее 2025 года. Таким образом, горнодобывающая промышленность и другие инфраструктурные проекты будут поддерживать экономический рост в среднесрочной перспективе.
Временное положительное сальдо счета текущих операций: Сальдо текущего счета Монголии увеличилось до профицита примерно в 1% ВВП (200 млн долларов США) в 2023 году с дефицита более чем в 13% ВВП в 2022 году, обусловленного высоким экспортом горнодобывающей промышленности и снижением внутренних частных инвестиций. В 2024-2025 годах, по мере ослабления экспорта и, как ожидается, восстановления внутреннего спроса, дефицит текущего счета составит в среднем 6% ВВП. Ожидается, что прямые иностранные инвестиции частично компенсируют дефицит. Благодаря благоприятному внешнему балансу, валютные резервы на конец 2023 года составляли около 5 миллиардов долларов США.
Риск внешнего финансирования сохраняются: На конец 2023 года внешний долг равен 150% ВВП, что примерно в 7 раз выше, чем в среднем по другим странам с рейтингом «В». Прямые иностранные инвестиции составляют 30% от общего объёма внешнего долга, в то время как на двусторонние и многосторонние субсидируемые займы приходится 20 процентов. Несмотря на возросшую доступность валютных резервов, их объем недостаточен, учитывая слабую диверсификацию экономики и зависимость от иностранного финансирования. Если исключить задолженность по свопам с Народным банком Китая на сумму 1,5 миллиарда долларов, валютные операции и депозиты коммерческих банков в Центральном банке, то объем валютных резервов будет значительно ниже.
График погашения внешнего долга: в ноябре 2023 года, благодаря привлечению 350 миллионов долларов США, остаток по облигациям «Хуралдай» сократился до 170 миллионов долларов США. Банк развития осуществил выплаты за октябрь и декабрь 2023 года без вмешательства правительства. Правительство погасит внешний долг в размере 500 миллионов долларов США в 2024 году и 400 миллионов долларов США в 2025 году.
Зависимость и уязвимость от сырья: Валюта Монголии и доходы бюджета в значительной степени зависят от экспорта сырьевых товаров горнодобывающей промышленности. В 2024 году, если физический объем экспорта угля сократится на 10% по сравнению с базовым прогнозом агентства Fitch, существует риск 4-процентного давления ВВП на текущий счёт и 1-процентного давления на бюджет.
Государственный долг и условные обязательства высоки: Правительственный долг и долговые гарантии были равны 58% ВВП в 2022 году, но снизились до 49% ВВП в 2023 году из-за быстрого экономического роста и благоприятного бюджетного баланса. Однако в 2024 году экономический рост в некоторой степени замедлится, и ожидается, что объем долга увеличится до 53%.
Целевой уровень инфляции и перспективы денежно-кредитной политики: Ожидается, что общая инфляция составит в среднем 8% в 2024 году и 7% в 2025 году, в соответствии с целевым уровнем Центрального банка Монголии, по сравнению с более чем 10% в 2023 году. Однако могут возникнуть риски из-за эффекта стимулирующей бюджетной политики. Центральный банк Монголии сохранил свою базовую процентную ставку на уровне 13% с декабря 2022 года.
Банковская система стабильна: Центральный банк сообщил, что доля просроченных кредитов в общем объёме кредитов снизилась до 8% из-за высокого роста кредитования.
Монголия сохранила свой долгосрочный кредитный рейтинг
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Он остался на уровне «B» со стабильным прогнозом
Их средняя стоимость выросла до 3,8 млн рублей
Специалисты заявили, что среднее жалованье в республике достигло 63 тысяч рублей
Некоторых из них пришлось оштрафовать в двойном размере
В списке из 85 регионов она оказалась 81-ой
Эксперты считают перспективными инвестиции в покупку жилья под посуточную сдачу
Экономика, 07.02.2024
Республику посетил спецпредставитель президента России Дмитрий Песков
В стране определились с приоритетами регионального развития
За месяц оно увеличилось почти на 25%
А ещё из КНР импортировали почти 2500 тонн зерна
Рост цен на него возмутил жителей одного из районов республики
Своих денег никак не могут дождаться сотрудники двух компаний
Экономика, 05.02.2024
Забкрай и Приангарье повыше
Экономика, 05.02.2024
Перевозки активизировались
Экономика, 01.02.2024
Организация займётся распространением и развитием культуры верблюдоводства