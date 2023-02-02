Показатель вырос в 4,5 раза
Международный аэропорт «Байкал» представил уточненные данные по грузоперевозкам за 2022 год. Цифрами поделился в своем телеграмм-канале гендиректор аэропорта Дмитрий Гармаев:
- В 2022 году международный аэропорт «Байкал» обработал 8 955 тонн груза. Это в 4,5 раза больше чем в 2021 году. Такой впечатляющий рост произошёл благодаря работе с транзитным грузом из КНР. В январе 2023 мы уже обслужили 58 парных грузовых рейсов.
- 58 парных грузовых рейсов – это 116 грузовиков. В одном грузовике перевозится примерно 27 тонн. Таким образом, получается 3132 тонны груза только за январь, - уточнил Дмитрий Гармаев в беседе с «Байкал-Daily».
Также директор добавил, что за весь 2021 год было обслужено 1900 тонн груза. И уже в этом году аэропорт достиг показателя почти 9 тысяч тонн. Высокого показателя удалось добиться не только сотрудничеству с авиакомпаниями, но и удобному расположению улан-удэнского аэропорта.
- Благодаря географическому положению самого города Улан-Удэ, а также расположению аэропорта «Байкал», который находится в 15 км от города на открытой местности, грузовым авиакомпаниям удобно пользоваться нашим аэропортом, пояснил директор аэропорта. - В прошлом году программа грузоперевозок активно началась в сентябре. Если в этом году весь год будет таким активным, то, безусловно мы превысим показатель прошлого года в 9 тыс. тонн, отметил Дмитрий Гармаев.
Также Дмитрий Гармаев поблагодарил за сотрудничество партнеров аэропорта: Авиастар ТУ, S7 Cargo, Волга-Днепр, Тяньцзиньские авиалинии.
Добавим для сравнения, в аэропорту Иркутска за прошлый год было обслужено почти 9,5 тысяч тонн груза.
Аэропорт Улан-Удэ стал обрабатывать больше грузов
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