02 февраля

01 февраля

Популярное

Аэропорт Улан-Удэ стал обрабатывать больше грузов

Аэропорт Улан-Удэ стал обрабатывать больше грузов
Экономика,  Фото:телеграм-канал Дмитрия Гармаева
Показатель вырос в 4,5 раза

Международный аэропорт «Байкал» представил уточненные данные по грузоперевозкам за 2022 год. Цифрами поделился в своем телеграмм-канале гендиректор аэропорта Дмитрий Гармаев:

- В 2022 году международный аэропорт «Байкал» обработал 8 955 тонн груза. Это в 4,5 раза больше чем в 2021 году. Такой впечатляющий рост произошёл благодаря работе с транзитным грузом из КНР. В январе 2023 мы уже обслужили 58 парных грузовых рейсов.

- 58 парных грузовых рейсов – это 116 грузовиков. В одном грузовике перевозится примерно 27 тонн. Таким образом, получается 3132 тонны груза только за январь, - уточнил Дмитрий Гармаев в беседе с «Байкал-Daily».

Также директор добавил, что за весь 2021 год было обслужено 1900 тонн груза. И уже в этом году аэропорт достиг показателя почти 9 тысяч тонн. Высокого показателя удалось добиться не только сотрудничеству с авиакомпаниями, но и удобному расположению улан-удэнского аэропорта.

- Благодаря географическому положению самого города Улан-Удэ, а также расположению аэропорта «Байкал», который находится в 15 км от города на открытой местности, грузовым авиакомпаниям удобно пользоваться нашим аэропортом, пояснил директор аэропорта. - В прошлом году программа грузоперевозок активно началась в сентябре. Если в этом году весь год будет таким активным, то, безусловно мы превысим показатель прошлого года в 9 тыс. тонн, отметил Дмитрий Гармаев.

Также Дмитрий Гармаев поблагодарил за сотрудничество партнеров аэропорта: Авиастар ТУ, S7 Cargo, Волга-Днепр, Тяньцзиньские авиалинии.

Добавим для сравнения, в аэропорту Иркутска за прошлый год было обслужено почти 9,5 тысяч тонн груза
Аэропорт "Байкал"

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жителей Бурятии опять порадовали ростом зарплат
Жителей Бурятии опять порадовали ростом зарплат
Экономика, 02.02.2023
В Бурятстате заявили, что за месяц они увеличились ещё на 279 рублей
Жители Бурятии продолжат пользоваться льготными дальневосточными авиаперевозками
Жители Бурятии продолжат пользоваться льготными дальневосточными авиаперевозками
Экономика, 31.01.2023
Правительство РФ продлило программу льготных авиаперевозок до 2025 года
Население Бурятии сокращается
Население Бурятии сокращается
Экономика, 30.01.2023
Зафиксирована и естественная убыль, и миграционный отток
Доступ к чистой воде получат ещё 87 тысяч жителей Бурятии
Доступ к чистой воде получат ещё 87 тысяч жителей Бурятии
Экономика, 30.01.2023
На строительство сетей водоснабжения выделят 1,3 миллиарда рублей
У ТПП Бурятии появился общественный представитель в Монголии
У ТПП Бурятии появился общественный представитель в Монголии
Экономика, 30.01.2023
Он будет помогать бизнесменам из республики в соседней стране
Жителям Бурятии пока не грозит «достижение дна»
Жителям Бурятии пока не грозит «достижение дна»
Экономика, 30.01.2023
Им предрекли рост зарплат и повышение пенсий 
В Бурятии отремонтируют 120 км дорог по нацпроекту
В Бурятии отремонтируют 120 км дорог по нацпроекту
Экономика, 27.01.2023
Масштабные работы будут продолжены в ряде районов республики
Число вакансий для китаистов на Дальнем Востоке растёт
Число вакансий для китаистов на Дальнем Востоке растёт
Экономика, 27.01.2023
Сейчас широко востребованы работники сферы транспорта и специалисты по международной логистике, прежде всего, со знанием китайского языка
В Бурятии планируют повысить транспортный налог
В Бурятии планируют повысить транспортный налог
Экономика, 27.01.2023
Ставки по транспортному налогу увеличатся в зависимости от категории, мощности и года выпуска транспорта
В Бурятии инфляцию сдержал «борщевой набор»
В Бурятии инфляцию сдержал «борщевой набор»
Экономика, 26.01.2023
Овощи открытого грунта дешевеют несколько месяцев подряд
В Бурятии военные провели боевые стрельбы из ПТУР «Фагот»
В Бурятии военные провели боевые стрельбы из ПТУР «Фагот»
Экономика, 24.01.2023
Военнослужащие вели огонь по мишеням, имитирующим боевую технику условного противника. ВИДЕО

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^