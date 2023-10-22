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Аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ поставил исторический рекорд по объёму грузоперевозок

Аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ поставил исторический рекорд по объёму грузоперевозок
Экономика,  Фото:t.me/airportbaikal

В 2023 году там обработали уже более 10000 тонн

С начала года улан-удэнский аэропорт «Байкал» уже обработал более 10000 тонн коммерческого груза (не багажа). В основном это транзитные грузы, сообщил 22 октября гендиректор воздушной гавани Дмитрий Гармаев. По его словам, основной перевозчик – авиакомпания «Авиастар Ту». Также грузовые рейсы выполняют S7 Cargo, «Волга-Днепр» и «Авиакон Цитотранс».

- Осенне-зимний сезон – время активизации грузовых программ, – написал Гармаев в своём telegram-канале. – Идёт подготовка к Новому году! Летят подарки из Китая. «Байкал» – одно из звеньев этой логистики.

К примеру, 22 октября в столице Бурятии обслуживается пять грузовых рейсов.

Ранее «Байкал-Daily» сообщал, что в 2022-ом через аэропорт Улан-Удэ прошло 8955 тонн груза. Показатели 2021-го увеличились более чем в 4 раза.

А всего за 4,5 месяца 2023-го в Улан-Удэ обработали 75% объёмов 2022-го. С 1 января по 15 мая 2023 года международный аэропорт «Байкал» обработал 6391 тонну коммерческого груза и почты, сообщал Дмитрий Гармаев.

За два с лишним месяца до конца 2023-го объём грузоперевозок через аэропорт Улан-Удэ достиг исторического годового максимума. Установлен новый рекорд главной воздушной гавани Бурятии по этому показателю.

авиация Аэропорт "Байкал" грузоперевозки

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